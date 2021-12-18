إتفقت مع خطيبها لخطفها بهدف الحصول على المال من أسرتها

اتفق شاب مع خطيبته على اختلاق واقعة اختطافها للحصول على أموال من أسرتها في حدائق القبة المصرية، لسرعة إتمام الزواج.وجلس الاثنان معا لرسم سيناريو الواقعة، حيث اتفقا على هروب الفتاة من المنزل، ثم الاتصال بأسرتها والادعاء باختطافها ومساومتهم بالأموال، حتى يتمكن الاثنان من تجهيز الامور الزوجية، إلا أن الشرطة كشفت جريمتهما.وبعد القاء القبض عليهما، اعترفا بالقيام بالواقعة، وأشار الخطيب المتهم أنه نظراً "لمروره بضائقة مادية ورغبته في إتمام الزواج من خطيبته إتفق معها على إرتكاب الواقعة ومساومة أهلها على دفع المبلغ المالي لإتمام زواجهما ، وفى سبيل ذلك إستعان بشقيقه المتهم الثاني وإصطحبها وساوما شقيقها على المال.