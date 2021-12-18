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برجك اليوم

Lebanon 24
18-12-2021 | 23:00
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الحمل
يفترض أن تفكر في الاستقرار جديّاً، وخصوصاً أن الشريك المناسب لذلك موجود إلى جانبك
 
الثور
 يكون الجوّ إيجابياً فأنت تتمتّع بقدرات معنوية هائلة وشجاعة وحماسة، ما يجعل كل امورك تتقدّم بخطوات جبّارة
 
الجوزاء
تتاح أمامك فرصة ذهبية لا تهدرها بقرار طائش لأنك قد تندم لاحقاً
 
السرطان
شكوكك في الحبيب ليست في محلّها، إمنحه بعض الثقة لأنه أهل لها وسيفاجئك في أمور كثيرة
 
الاسد
إحذر سوء التفاهم او التراجع المعنوي، الأجواء معاكسة والخصم قوي، لا تخالف القانون فقد تثار قضايا مالية دقيقة مع بعض الجهات
 
 
العذراء
تكون الظروف ملائمة جداً ويرافق النشاط خطواتك وتهتم بأمور جديدة تفيد الصحة
 
الميزان
لا يوفّر لك هذا اليوم الأوقات العاطفية التي تتوخى، ما قد يجعل بعض العلاقات الشخصية معقّدة ومتوترة في بعض الأحيان
 
العقرب
تعرف أوقاتاً عاطفية جميلة واستثنائية، وتعرف بعض العلاقات تحسناً ملموساً
 
القوس
 قراراتك الصائبة صحياً تكون دافعاً إلى حث الآخرين على مجاراتك في كل ما تقوم به رياضياً
 
الجدي
 
 ينتقل كوكب مارس إلى برج الحوت في الوقت الذي يبدأ فيه مركور بالتراجع، وتعيش اوقاتاً مسلية وتفرح بلقاءات وجلسات مميزة
 
 
الدلو
يدخل كوكب مارس برج الحوت، فيخف الوهج العاطفي قليلاً، إياك من الغيرة والعناد والتشبث بالرأي والغضب
 
 
الحوت
 قد تستفيد من حياة مهنية صاخبة لالتقاط فرص معينة تفتح أمامك بعض الأبواب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: السومرية
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