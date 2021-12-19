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عروس تمنع صديقتها من حضور زفافها بسبب "جمالها الفائق"! (صور)

Lebanon 24
19-12-2021 | 03:00
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قررت فتاة منع صديقتها من حضور حفل زفافها، بسبب "جمالها الفائق" في فستان الحفلة.

 

وكشفت فتاة تدعى ألينا، من مدينة هايدلبيرغ بألمانيا، القصة الغريبة، في فيديو على حسابها بتطبيق "تيك توك".

 

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، قالت ألينا إنها تفاجأت قبل أيام من حفل الزفاف، بصديقتها "العروس"، وهي تخبرها بانها سحبت دعوتها لها لحضور حفل الزفاف.

 

وأكدت ألينا أن السبب هو أنها ظهرت بشكل "فائق الجمال" بفستان الحفلة، التي اختارته العروس لها بنفسها.

 

ونشرت ألينا صورها بالفستان الأزرق والبني، وقالت إن العروس شعرت بالقلق من أن "يطغي" جمال ألينا عليها في يوم زفافها، لتقرر سحب دعوتها للزفاف.

 

 
 

وانتشر فيديو ألينا بشكل كبير على موقع تيك توك، وحصل الفيديو الذي روت به القصة على 5 مليون مشاهدة خلال أيام.

 

وانتقد العديد من الناشطين على التطبيق تصرف "العروس"، مؤكدين بأنها "صديقة غير حقيقية"، لأن الصديق الحقيقي سيسعد عندما يظهر أصدقاءه بشكل جميل.

 
 

وأكدت ألينا أنها بالرغم من إحساسها "بالخيانة" من قبل صديقتها المقربة، إلا أنها أحبت الفستان كثيرا وحصلت على صورا جميلة جدا من "هذه التجربة".

المصدر: سكاي نيوز
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