فلكياً.. هذا موعد أول أيام شهر رمضان 2022

يسأل الكثير من الناس حول موعد شهر رمضان لعام 1443 هجريا، والذي بات يتبقى على أول أيامه حوالى 129 يوما، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

وحول موعد بداية شهر رمضان، فيولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 1 نيسان 2022 وهو يوم الرؤية.

وفلكيا تكون غرة شهر رمضان 1443 يوم السبت 2 نيسان 2022، وبذلك يتبقى 129 يوما على الشهر الفضيل.

أما عن موعد بداية شهر رجب فيولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 46 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من جمادي الآخرة لعام 1443 هجريا الموافق 2022 / 2 / 1 ( يوم الرؤية ).

وفلكيا ووفقا للحسابات المبدئية لمعهد الفلك، تكون غرة شهر رجب لعام 1443 هجريا فلكيا يوم الأربعاء 2022 / 2 / 2 .