"نساء يتحولن إلى أبقار".. إعلان لشركة ألبان يثير ضجة! (فيديو)

قامت شركة ألبان في كوريا الجنوبية بتقديم اعتذار رسمي لتصويرها النساء على أنهن أبقار في أحدث إعلان لها نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر إعلان شركة "سيئول ميلك" رجلًا يتجول في الريف ويقوم بتصوير مجموعة من النساء سرًا في حقل وهن يشربن الماء من جدول ويمارسن اليوغا، وفي اللحظة التي داس فيها الرجل على غصن بالخطأ تتحول النساء بشكل غريب الى أبقار.

وانتقد كثير من الناس في كوريا الجنوبية الإعلان وشبه البعض سلوك الرجل بـ "مولكا - molka" وهو عمل غير قانوني يتمثل في تصوير الآخرين سرًا.

وحاولت الشركة عرض منتجاتها على أنها "عضوية بما فيه الكفاية" بتشبيه النساء بالبقر، لكن الضغط الشديد الذي تعرض له الشركة دفعها الى حذفه من موقع "يوتيوب - YouTube"، ولكن بحلول ذلك الوقت كان المقطع قد انتشر حول العالم.

وأثار الإعلان نقاشًا أوسع في كوريا الجنوبية، ليس فقط حول التحيز الجنسي وحساسية النوع الاجتماعي، ولكن أيضًا حول مدى قبول تصوير الآخرين من دون موافقتهم.

وقالت الشركة الأم لشركة Seoul Dairy Cooperative في اعتذارها: "نحن نعتذر بصدق لكل من شعر بعدم الارتياح تجاه إعلان الحليب الذي تم إصداره في التاسع والعشرين من الشهر الماضي".

وتابعت: "نحن نتقبل هذه المسألة بجدية وسنجري مراجعة داخلية ونحرص بشكل أكبر على منع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل. ونحني رؤوسنا اعتذارًا".