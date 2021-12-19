منوعات

هذه الأبراج تلاحقها المشاكل أينما ذهبت.. هل أنت من بينها؟

Lebanon 24
19-12-2021 | 00:30
A-
A+
Doc-P-898496-637754860854779104.png
Doc-P-898496-637754860854779104.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قد تأتي المشاكل بأشكال عدة وتواجه أي شخص كان، لكن هناك أبراج تلاحقها المشاكل أينما حلّت وتختلف طريقة معالجة كل شخص لها، فما هي أبرز أبراج تلاحقها المشاكل وكيف تتعامل معها؟

 

برج الثور:

عناد مولود برج الثور يجعله بين أكثر أبراج تلاحقها المشاكل، وهذه الصفة موجودة بكمية كبيرة لدى مواليد هذا البرج. لا يمانع الإرتقاء وتحقيق مخططاته على حساب الآخرين والدوس عليهم ما يزيد من أعدائه وبالتالي المشاكل التي تنتظره في كل مكان لأنه لا يترك مساحة كبيرة للصداقة في حياته.

 

برج العقرب:

يعاني مولود برج العقرب في تكوين الصداقات أو التواصل بصدق مع أي شخص بسبب عدم ثقته بالآخرين. وبما أنه غامض ويعشق الإنتقام فإن الآخرين أيضاً لا يميلون إلى منحه ثقتهم. لائحة أعداء برج العقرب طويلة جداً، إذ لا يتردد في إثارة المشاكل مع محيطه وفتح حروب في كل مكان.

 

برج الجوزاء:

صحيح أنه شخص مرح لكن إزدواجية شخصية مولود هذا البرج تجلب المشاكل إلى حياته. يملّ بسرعة وبالتالي لا يمانع التخلي عن كل شيء والمضي قدماً تاركاً خلفه مجموعة من الأشخاص المجروحة أو المتضررة. المشاكل موجودة في كل زاوية من حياته خصوصاً أنه يعامل الجميع بوجهين.

 

برج الميزان:

الميزان مهووس بكل ما هو مثالي وجميل في الحياة، ويريد القصص الخرافية التي لا شيء فيها سوى السعادة وعليه فإن خيبات الأمل حاضرة وموجودة طوال الوقت في حياته. الدراما لا حدود لها في حياته، صحيح أنه يتفادى المواجهات والمشاكل وبالتالي قد يجعلها في حدها الادنى ولكن معدل الدراما مرتفع جداً.

المصدر: هي
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:30 | 2021-12-19
03:00 | 2021-12-19
02:30 | 2021-12-19
02:00 | 2021-12-19
01:30 | 2021-12-19
01:00 | 2021-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website