هذه الأبراج تلاحقها المشاكل أينما ذهبت.. هل أنت من بينها؟

قد تأتي المشاكل بأشكال عدة وتواجه أي شخص كان، لكن هناك أبراج تلاحقها المشاكل أينما حلّت وتختلف طريقة معالجة كل شخص لها، فما هي أبرز أبراج تلاحقها المشاكل وكيف تتعامل معها؟

برج الثور:

عناد مولود برج الثور يجعله بين أكثر أبراج تلاحقها المشاكل، وهذه الصفة موجودة بكمية كبيرة لدى مواليد هذا البرج. لا يمانع الإرتقاء وتحقيق مخططاته على حساب الآخرين والدوس عليهم ما يزيد من أعدائه وبالتالي المشاكل التي تنتظره في كل مكان لأنه لا يترك مساحة كبيرة للصداقة في حياته.

برج العقرب:

يعاني مولود برج العقرب في تكوين الصداقات أو التواصل بصدق مع أي شخص بسبب عدم ثقته بالآخرين. وبما أنه غامض ويعشق الإنتقام فإن الآخرين أيضاً لا يميلون إلى منحه ثقتهم. لائحة أعداء برج العقرب طويلة جداً، إذ لا يتردد في إثارة المشاكل مع محيطه وفتح حروب في كل مكان.

برج الجوزاء:

صحيح أنه شخص مرح لكن إزدواجية شخصية مولود هذا البرج تجلب المشاكل إلى حياته. يملّ بسرعة وبالتالي لا يمانع التخلي عن كل شيء والمضي قدماً تاركاً خلفه مجموعة من الأشخاص المجروحة أو المتضررة. المشاكل موجودة في كل زاوية من حياته خصوصاً أنه يعامل الجميع بوجهين.

برج الميزان:

الميزان مهووس بكل ما هو مثالي وجميل في الحياة، ويريد القصص الخرافية التي لا شيء فيها سوى السعادة وعليه فإن خيبات الأمل حاضرة وموجودة طوال الوقت في حياته. الدراما لا حدود لها في حياته، صحيح أنه يتفادى المواجهات والمشاكل وبالتالي قد يجعلها في حدها الادنى ولكن معدل الدراما مرتفع جداً.