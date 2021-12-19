منوعات

عنكبوت كبير يقاطع مؤتمرا صحفيا لمسؤولة في أستراليا.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)

Lebanon 24
19-12-2021 | 01:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

عنكبوت كبير من فصيلة "الصياد" تسبب في إيقاف مؤتمر صحفي لمسؤول في ولاية كوينزلاند بأستراليا، كان مخصصا للحديث عن تطورات كوفيد-19.

 

وبينما كانت مسؤولة الصحة في كوينزلاند، إيفيت داث، تعقد مؤتمرا صحفيا في الخارج لمناقشة ضرورة امتثال الشركات لسياسات التطعيم الأخيرة الخاصة بكورونا، أشار أحد الحضور لوجود عنكبوت كبير على المنصة.

 

وقالت داث لما شاهدت العنكبوت: "رجاء، هل يستطيع شخص ما أن يبعد هذا العنكبوت"، حسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

 

وتجاوب كبير مسؤولي الصحة جون جيرارد مع الموقف، وحاول إبعاد العنكبوت ببعض الأوراق التي كان يحملها، الا أن الأخير توارى عن الأنظار.

 

وأكملت داث مؤتمرها الصحفي بعدما قالت مازحة: "لا أحب هذا النوع من العناكب. سأواصل ولكن إن شاهده أحدكم على وجهي فليقم بتحذيري".

 

وواصلت قائلة: "لدينا إلى جانب إصابات كوفيد-19، عناكب خطيرة من نوع الصياد".

 

ورغم محاولات العثور على العنكبوت، إلا أن الأخير شوهد في النهاية وهو يتحرك بعيدا عن المنصة، من دون أن يتسبب لداث بأذى.

 

 

المصدر: سكاي نيوز

منوعات

فيديو

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:30 | 2021-12-19
03:00 | 2021-12-19
02:30 | 2021-12-19
02:00 | 2021-12-19
01:30 | 2021-12-19
00:30 | 2021-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website