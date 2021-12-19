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ضبط مصنع ينتج الجبن من "طلاء الحوائط" ويصدره للخارج...اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
19-12-2021 | 02:30
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ضبطت السلطات المصرية مصنع أجبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحافظة المنوفية شمالي القاهرة، فيما كشفت مسؤولة محلية لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه كان يصدر إنتاجه للخارج.


وقالت رئيس الوحدة المحلية لمدينة تلا في المنوفية هناء عقيلة، إنه ضبط المصنع تم بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية بالمحافظة، حيث نفذت حملة ضد المخالفات في تلا خاصة في مجال الأغذية.
وأوضحت أن "الحملة أسفرت عن ضبط 37 طنا من الأجبان والخامات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في مدينة تلا".

وأوضحت أن "الفحص الصحي للعينات كشف أن الأجبان يدخل في تصنيعها معجون طلاء الحوائط، بغرض إعطائها لونا أبيض كاذبا، فضلا عن استخدام ألبان مجهولة المصدر وملح فاسد".

وأشارت إلى أن "الحملة شارك فيها كذلك مسؤولون من جهاز حماية المستهلك والرقابة التموينية".
 
واعترف أصحاب المصنع أن إنتاجه يصدر للخارج، فيما تم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

ووفقا للمسئولة المصرية فإن الحملة كذلك أسفرت عن ضبط 1300 كيلوغرام لحوم وأسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
المصدر: سكاي نيوز
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