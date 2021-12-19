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بينهم طفلان.. قتلى في تحطم طائرة!

Lebanon 24
19-12-2021 | 03:30
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أفادت الشرطة الأسترالية، الأحد، بتحطم طائرة صغيرة في المياه قبالة الساحل الشرقي، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها الأربعة ومن بينهم طفلان.


وقالت الشرطة إن الطيار البالغ من العمر 69 عاما أخذ ثلاثة ركاب في رحلة ترفيهية، حيث سقطت الطائرة في منطقة شمال شرقي بريزبين، بعد وقت قصير من إقلاعها.

وأظهرت صور الطائرة تطفو وهي مقلوبة في خليج موريتون، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
 
ولا تزال الشرطة تعكف على تحديد هوية الراكب والطفلين اللذين قال الضابط كريغ وايت إنهما "دون سن المراهقة".

ومن جانبه قال مفوض مجلس سلامة النقل الأسترالي أنجوس ميتشل، إن إعداد تقرير عن السبب المحتمل للتحطم سيكتمل في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع.
المصدر: سكاي نيوز
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