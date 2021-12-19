أكبر معمرة في الصين... تفارق الحياة

قالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم، إن أكبر معمرة في الصين واسمها ألميهان سييتي توفيت عن عمر بلغ 135 عاما.وذكرت الوكالة اليوم السبت، أن هذه المواطن الصينية التي عاشت في قضاء كاشغر في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، عاشت حياة نشيطة إلى حد ما.وبقيت المذكورة حتى سنواتها الأخيرة، تنفذ الأعمال المنزلية بنفسها، ولم تقبل بأية مساعدة من جانب الآخرين، وكانت تتنزه بشكل منتظم، وعلى الرغم من عمرها الكبير كانت تساعد أحفادها في رعاية أبنائهم.ونوهت الوكالة، بأن قرية كومشريك، حيث عاشت ألميهان سييتي، معروفة في الصين بقرية المعمرين، وفيها يقيم العديد من كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 90 عاما.