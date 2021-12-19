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ابتلع قفلا مع مفتاح... هكذا حاول الهروب

Lebanon 24
19-12-2021 | 12:00
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أقدم أحد السجناء في طرطوس بسوريا على الهرب من نظارة مستشفى الباسل، بعد إجراء عملية جراحية له جراء ابتلاعه "قفلا مع مفتاح"، إلا أن الشرطة استطاعت القبض عليه وإعادته إلى السجن.

وعلمت صحيفة "الوطن" أن أحد السجناء الموقوفين في سجن طرطوس ابتلع قفلا مع مفتاح داخل السجن، فتم إسعافـه إلى مستشفى الباسل بطرطوس، وبعد إجراء عملية جراحية له وتماثله للشفاء وضع في نظارة المستشفى تمهيدا لإعادته إلى السجن لكنه قام بالهرب من فوهـة مروحة موجودة في النظارة بعد أن سحب السرير وصعد عليه.

وذكر مصدر أمني موثوق للصحيفة أن شرطة طرطوس قامت بالبحث والتحري المكثف عنه وتمكنت قبل ظهر اليوم من إلقاء القبض عليه في حي الحمرات بمدينة طرطوس وإعادته الى سجنه.

يذكر أن السجين المذكور يدعى (م-ح) وهو في العقد الثالث من عمره ويعتبر من المطلوبين الخطرين.

( الوطن السورية)
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