الـ 2022 ستكون سنة ممتازة.. هذا ما توقعته ماغي فرح لمواليد هذا البرج

كيف سيكون العام 2022، وهل يُعتبر عاما جيدا بالنسبة لمولود برج العقرب؟ وما هي التغييرات التي قد تحصل، وهل سيكون هناك الكثير من الحركة والتطورات والحظوظ على كل الأصعدة؟

اكتشفوا ماذا يحمل العام 2022، من أحداث ومفاجآت سارة لمواليد برج العقرب على كل الأصعدة، وفقاً لتوقعات ماغي فرح.

برج العقرب

هذه سنة الإنتشار والمهارات المتنوعة. تُظهر قدراتك وتُشعّب إهتماماتك في السنة هذه، وتكون موجوداً في كل الإتجاهات مع المحاولات المهمة. تكون سنة ممتازة مليئة بالوعود والتي يحالفك خلالها جوبيتور ويجلب لك الحظ متناغماً مع نبتون في برج الحوت في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة. تكون الفترة هذه مثالية بالإضافة إلى أشهر أخرى تكون الكواكب السريعة فيها مناسبة لك. يدفعك الفلك مع بلوتون للقيام بمساعي مثمرة جداً ويرشدك إلى الأفضل في كل المجالات. يُبدل كوكب جوبيتور وهو كوكب الحظ موقعه بصورة إستثنائية ويهديك في الأشهر الثلاثة الأولى فرصاً ممتازة ثم ينتقل إلى الحمل في شهر أيار ومن بعدها إلى الحوت في تشرين الأول. تكون الأشهر الثلاثة الأولى من السنة ممتازة وتغتنم خلالها فرصاً لابأس فيها متناغماً مع المستجدات. تتلاحق الأحداث لمصلحتك وتتغير الأمور وتتوطد علاقاتك مع البعض وتكون قدراتك عظيمة جداً خاصةً في شباط ونيسان وآيار، وتكون الصورة مكتملة لمشاريع تحلم بها وتنفذها. لديك الكثير من المستجدات في شهر أيار لم تتوقعها وتحفذك على تغييرات أساسية يكون لها تأثير جداً مهم على المستقبل.

التوقعات المهنية لبرج العقرب للعام 2022

سنة متناقضة بين إتصالات كبيرة ومهمة من جهة، وإنعزال أو إنسحاب من جهة ثانية. تدرس إمكانيات جديدة في السنة هذه، وتزول الصعوبات السابقة. ثم تواجه بعض المشاكل في شهر آب، ثم تعاود تسلق النجاح في شهر أيلول، حتى تقطف ثمار جهودك السابقة في النصف الثاني من شهر تشرين الأول، وتُنهي السنة مع شهر واعد جداً وهو كانون الأول. لن تضيع في المتاهات في السنة هذه ولن تضيع الوقت لأنّ السنة هذه مليئة بالوعود مع وجود ساتورن في برج الدلو وأورانوس في الثور واللذان سيكونان معاكسان لكنهما لن يشكلا تحديات كبيرة إنما قد يكون لديك مفاوضات ربما دقيقة جداً. تقف بالمرصاد لهذين الكوكبين وتوحي بأفكار فعّالة بهدف مقاومة هذه السلبيات. يكون الدعم هذا طوال أشهر السنة ويجعلك تتخطى الصعوبات بمزاج هادىء جداً وثقة في النفس وتفاؤل مستمر. تتحلى السنة هذه بالصبر والهدوء وتطرأ عوائق محتملة جداً وتشرح للآخرين وجهات نظرك وتكسب ثقتهم وهذا هو سر نجاحك. ستسقط الكثير من الحواجز أمامك وتشعر بالنجاح رغم معاكسة أورانوس وساتورن.

التوقعات العاطفية لبرج العقرب للعام 2022

تبدأ السنة بنغمة ممتازة ووعد في علاقة ممتازة وقد يكون لقاء مهم جداً تحمله الأشهر الواقعة بين نيسان وحزيران، وهي فترة لإعادة النظر في بعض القرارات وخيار حاسم وحب جديد يطرق الباب. يدعمك كوكب جوبيتور خلال وجوده في الحوت، ويجلب لك الحب فتعيش تغييراً وتنعم بأجواء رومانسية لافتة. يحمل لك الصيف خبراً جديداً وفرصة غير منتظرة، وربما لقاء الحب أو تثبيت علاقة لك. ومع بداية الخريف تعدك الأفلاك بالحب وبين تشرين الأول وتشرين الثاني يكون مصيري جداً. تكون الأشهر الواقعة بين تموز وأيلول مليئة بالرقة والحنان والتفاهم. تنتهي السنة مع وعود أفضل تجعلك تنسى الآلام السابقة.