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سرق سيارة فكانت له المفاجأة.. هذا ما جرى في الاردن

Lebanon 24
19-12-2021 | 14:15
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قاد الحظ العاثر لصا لسرقة مركبة بها 3 أطفال، في مدينة إربد شمالي الأردن، مما أثار ذعره ليتسبب بحادث سير.
الحادثة وقعت في ساعات المساء، حيث ذهب مواطن وبرفقته 3 من أطفاله إلى سوق للخضروات، وتوقف لشراء بعض الحاجيات، وما أن توقفت المركبة ونزل الأب منها، حتى استغل أحد اللصوص الموقف وتسلل إلى داخلها وقادها بسرعة هاربا من المكان.
وما هي إلا لحظات حتى بدأ الأطفال بالصراخ، مما تسبب بحالة ذعر لدى اللص الذي كان يقود بسرعة كبيرة، لتصطدم السيارة بأحد المحال التجارية، مما أدى إلى إصابته بجروح، بينما نجا الأطفال بأعجوبة.

وقال مصدر أمني، إن الأطفال لم يصابوا بأذى، بينما تم إلقاء القبض على اللص بعد إصابته، وتم فتح تحقيق بالحادث.
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