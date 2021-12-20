نصب فخه بيديه.. هكذا انكشف أمر الزوج الخائن!

انكشف أمر رجل يخون زوجته، بعدما التقطته كاميرا مراقبة مثبتة على باب منزلهما وهو يقبّل امرأة أخرى في غياب الزوجة.





وحسب التفاصيل التي ذكرتها صحيفة "صن" البريطانية، فقد نشرت سيدة مقطع فيديو لزوجها على "تيك توك"، قالت فيه إنه يخونها.

وأوضحت السيدة الضحية أن زوجها تهرب من رحلة عائلية خططت لها بحجة أنه مريض، إلا أن الكاميرا التي ثبتها الزوج بنفسه أمام الباب، المتصلة بالإنترنت، كشفت أمره.