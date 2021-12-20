بعيدا عن اللحم بالذهب.. انتقادات لاذعة للشيف نصرت والسبب!

تعرض الشيف التركي الشهير نصرت غوكجه لانتقادات لاذعة، بعدما نشر مقطع فيديو للقائه مع والدته في تركيا، بعد عامين من غيابه عنها.وإن كان سبب غياب صاحب رشة الملح الشهير عن والدته خارجا عن إرادته بسبب القيود التي فرضتها أزمة كورونا، فإن الانتقادات انهالت عليه بسبب ما بدا من تواضع حياة الوالدة مقارنة بثراء ابنها الشديد.ويعتقد أن ثروة نصرت غوكجه (38 عاما) تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، حيث يمتلك سلسلة مطاعم فاخرة متخصصة في بيع اللحوم باهظة الثمن، مغطاة أحيانا بالذهب القابل للأكل، وتعد وجهة أبرز المشاهير على مستوى العالم.

وتبلغ تكلفة شريحة اللحم المغطاة بالذهب في مطعم نصرت في لندن أكثر من 1400 جنيه إسترليني، وفقا لتقارير صحفية.ونشر نصرت مقطع فيديو جمعه بوالدته في حسابه على "إنستغرام"، وقال إنه لم يرها منذ عامين، فيما بدا منزل الأم متواضعا.وحصد المقطع ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات في ساعات، ركز معظمها على لوم الشيف الثري بسبب تواضع حياة والدته.وكتب أحد متابعيه: "لديك الكثير من المال، فكيف لا تعيش والدتك في قصر؟".وأضاف آخر: "بعد عامين؟ لماذا؟ ولماذا لا تشتري منزلا أفضل لوالديك. أنت ثري الآن".وقال ثالث: "اشتر لأمك منزلا جديدا. يا له من عار. افعل شيئا لها. من المؤسف للغاية أن ترى ابنها لديه كل هذه الأموال ولا يزورها ويسمح لها بالبقاء في منزل مثل هذا".