4 أبراج تحوّل المناقشة لشجار... تعرفوا إليها

عندما تناقش أحد الأشخاص بخصوص مشكلة ما، تتوقع من الآخر أن يناقشك بالمنطق حتى تصلان لحل نهائي لهذه المشكلة مع الحفاظ على حالة الود والتفاهم بينكما، لكن بعض الأشخاص تتفاجأ عند مناقشتهم بسرعة غضبهم ورد فعلهم غير المتوقع، ويحولون المناقشة لشجار قد يستمر لفترة طويلة من الوقت، فمن هي هذه الابراج وفقًا لما ذكره موقع " timesofindia"؟برج الأسديتحول برج الأسد لشخص شرس خاصة عندما يتعلق الأمر بكرامته ومكانته الاجتماعية أو المهنية، وذلك لثقته بنفسه التى تصل لحد الغرور، لذلك لا يسمح لأي شخص بأن يقلل من مكانته أو يتهمه بالباطل، ولهذا يبدأ بالشجار معه ليدافع عن كرامته.برج الثوريتصف مولود برج الثور بالعناد، كما يثق بنفسه لذلك لا يرى نفسه مخطئا في أي شيء يفعله، ولا يضيع وقته في الاستماع لأراء الأخرين في أفعاله، لذلك يبدأ بالشجار والدفاع عن أفكاره أمام من ينتقده ولا يمل من الشجار حتى ينجح في الدفاع عن أفكاره.برج الجوزاءلا يمكن التنبؤ بأفعال مولود برج الجوزاء، وذلك لتقلبه المزاجي، لذلك يمكن أن يتحول من شخص هادىء لعصبي ويدخل في شجار لا ينتهي مع الأخرين، وذلك بسبب تغير مزاجه فقط .برج السرطانيعتبر برج السرطان من الشخصيات العاطفية والحساسة للغاية، لذلك يتأثر بأقل كلمة تقال له، وقد يسيء فهمها ويعتبر بمثابة طعنة في كرامته التي لا يقبل أن تمس، لذلك يتحول من شخص هادىء لثائر لكرامته ولن ينهى الشجار إلا عند فوزه كما لا ينسى من أساء إليه .