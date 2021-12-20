مقطع فيديو محرج للجيش الفرنسي يثير غضب باريس...فما السبب؟



يُظهر مقطع الفيديو، المسجل في مدينة كاليه الشمالية والتي كانت منذ سنوات عدة مراكز للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى بريطانيا، قوات ضمن عملية الأمن الداخلي في سينتينيل وهي تلتف سريعا بالسيارة بشكل استعراضي.

ويظهر في الخلفية، العشرات من خيام المهاجرين، ويبدو أن المناورات قامت بها قوات الجيش الفرنسي في سيارة الدفع الرباعي في محاولة لإثارة إعجاب المهاجرين. أعلن الجيش الفرنسي، اليوم الأحد، التحقيق في انتشار مقطع فيديو مثير للجدل، يظهر جنودا يقومون باستعراض بسيارة جيب أمام معسكر للمهاجرين.يُظهر مقطع الفيديو، المسجل في مدينة كاليه الشمالية والتي كانت منذ سنوات عدة مراكز للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى بريطانيا، قوات ضمن عملية الأمن الداخلي في سينتينيل وهي تلتف سريعا بالسيارة بشكل استعراضي.ويظهر في الخلفية، العشرات من خيام المهاجرين، ويبدو أن المناورات قامت بها قوات الجيش الفرنسي في سيارة الدفع الرباعي في محاولة لإثارة إعجاب المهاجرين.

A Calais, un véhicule militaire de Vigipirate est venu ce matin faire du drift et des pointes de vitesse sur l’un des campements d’exilés de la ville, avant de s’embourber 1/ pic.twitter.com/QIif8JDcMj — Louis Witter (@LouisWitter) December 19, 2021

كن القوات المسلحة الفرنسية قالت في تغريدة: "مشهد غير مقبول. فُتح تحقيق على الفور". وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة إيرفيه غراندجين: "هذا السلوك يتعارض تماما مع قيم قواتنا المسلحة".

انتهت المحاولة الاستعراضية بإخفاق واضح للجنود الذين كانوا في السيارة، حيث علقت السيارة في الوحل بينما كانوا يحاولون الالتفاف حول منعطف حاد آخر، واستعانوا بقوة أخرى لإخراجهم، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

يشكل المقطع إحراجا كبيرا للجيش الفرنسي في لحظة حساسة للغاية بعد غرق 27 مهاجرا الشهر الماضي مع قاربهم في القناة أثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا.