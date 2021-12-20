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مقطع فيديو محرج للجيش الفرنسي يثير غضب باريس...فما السبب؟

Lebanon 24
20-12-2021 | 08:00
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أعلن الجيش الفرنسي، اليوم الأحد، التحقيق في انتشار مقطع فيديو مثير للجدل، يظهر جنودا يقومون باستعراض بسيارة جيب أمام معسكر للمهاجرين.
يُظهر مقطع الفيديو، المسجل في مدينة كاليه الشمالية والتي كانت منذ سنوات عدة مراكز للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى بريطانيا، قوات ضمن عملية الأمن الداخلي في سينتينيل وهي تلتف سريعا بالسيارة بشكل استعراضي.
ويظهر في الخلفية، العشرات من خيام المهاجرين، ويبدو أن المناورات قامت بها قوات الجيش الفرنسي في سيارة الدفع الرباعي في محاولة لإثارة إعجاب المهاجرين.
 
 
كن القوات المسلحة الفرنسية قالت في تغريدة: "مشهد غير مقبول. فُتح تحقيق على الفور". وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة إيرفيه غراندجين: "هذا السلوك يتعارض تماما مع قيم قواتنا المسلحة".
انتهت المحاولة الاستعراضية بإخفاق واضح للجنود الذين كانوا في السيارة، حيث علقت السيارة في الوحل بينما كانوا يحاولون الالتفاف حول منعطف حاد آخر، واستعانوا بقوة أخرى لإخراجهم، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
يشكل المقطع إحراجا كبيرا للجيش الفرنسي في لحظة حساسة للغاية بعد غرق 27 مهاجرا الشهر الماضي مع قاربهم في القناة أثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا.
المصدر: سبوتنيك
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