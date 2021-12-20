إن كنت من هذه المواليد... فتفاءل بالعام الجديد!

يتعين على مواليد 4 ابراج التفاؤل بحلول العام 2022. ويرتبط هذا الشعور ببعض الاحداث السارة التي يمكن ان يعيشوها او الاخبار الجيدة التي قد يتلقونها. ومن الممكن ايضاً ان يقطفوا ثمار بعض الجهود التي بذلوها في اوقات سابقة او ان يقوموا ببعض اللقاءات التي تعود على احد جوانب حياتهم بالفائدة الكبيرة. ولهذا قد يكون مواليد هذه الابراج من الاوفر حظاً في العام الجديد.على مواليد 4 ابراج التفاؤل مع حلول العام 2022. فمن الممكن ان يحققوا خلاله النجاح على غير صعيد من حياتهم.الحمليعيش مولود الحمل حالياً حالة من المراوحة بين تقبل الواقع الذي يعيشه وتحمله وبين السعي الى العبور الى ضفة اخرى تضمن له حياة اكثر استقراراً. وهو ما يمكن ان يقرره حلول العام الجديد. فقد يتمكن من اخذ القرار الصعب في الجزء الاول او الثاني منه. وفي هذه الحالة قد تشهد حياته انقلاباً ايجابياً كبيراً. فقد تمد إليه يد المساعدة من جهة غير متوقعة وقد يبدأ ببناء حياته على اسس جديدة لم يفكر فيها يوماً. ومن الممكن ان يستفيد من الجهود الكثيرة التي بذلها على المستوى المهني مؤخراً ما ينعكس ازدهاراً على واقعه المادي كما على حياته العائلية.السرطانمن الممكن ان يبدأ مولود السرطان في بداية 2022 بالتخطيط اخيراً لتحقيق التغيير في حياته. فقد عاش الروتين نفسه لسنوات طويلة وتحمل نتيجة لذلك الكثير من الاعباء النفسية والمادية. الا ان بعض الاحداث قد توقظه وتدفعه الى القيام بما لم يقم به من قبل وما يمكن ان يضمن بروزه في محيطه الاجتماعي. فقد يجرؤ على اداء مهمة مهنية توفر له الدخل المادي المناسب. كذلك قد يكسر بعض القيود ويجتاز بعض المعوقات التي توصله الى اثبات وجوده وقدراته على عكس ما اعتقد الكثيرون. كما انه قد يتلقى مكافأة من نوع ما.الميزانرغم الصعوبات الكبيرة التي عاشها في السنوات الاخيرة على مختلف الصعد، يبدو انه حان الوقت ليخرج مولود الميزان من دائرة النار. فقد تفتح امامه في السنة الجديدة ابواب اعتقد انها اوصدت نهائياً. وقد يجني الربح المادي غير المنتظر مقابل فرصة مهنية مهمة. كذلك من الممكن ان يتلقى اتصالاً يغيّر مجرى حياته بشكل ايجابي. لذا هو من مواليد 4 ابراج عليهم التفاؤل بحلول العام المقبل. والاهم انه قد يتخلص نهائياً وبشكل مفاجئ من مشكلة عانى منها منذ سنوات وقد تكون صحية او نفسية.الجدييعتبر مولود الجدي من المواليد الاوفر حظاً في 2022. والسبب انه قد يستثمر التغيير الذي طرأ على حياته مؤخراً لكي يقوم ببعض الانجازات غير المسبوقة. فقد تتاح له فرصة مهمة على المستوى المهني، وهو ما يضمن له ان يعيش حالة من الاستقرار الاسري. كذلك يمكن ان يشعر بالرضى لأن العام الجديد قد يتيح له تحقيق بعض طموحاته بعد ان ظن لوقت طويل ان الاوان قد فات على ذلك. وهو من مواليد 4 ابراج عليهم التفاؤل بحلول العام الجديد لأنه قد يتمكن اخيراً من البدء بتنفيذ المخططات التي وضعها في الادراج منذ مدة غير قصيرة. فبالنسبة اليه حان الوقت لأن يعيش الحياة بأفضل وجوهها.