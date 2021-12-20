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منوعات
خلاف غريب انتهى بالقتل والاعدام
Lebanon 24
20-12-2021
|
12:00
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قضت دائرة الجنايات بالمحكمة الكلية في الكويت بإعدام عاملة منزل إثيوبية قتلت زميلتها الهندية طعنا بالسكين أول أيام رمضان الماضي، في منطقة عبد الله المبارك بدافع غريب.
وأفادت صحيفة "الراي" الكويتية بأنه في شهر رمضان الماضي، كانت منطقة عبد الله المبارك قد شهدت جريمة قتل لسبب غريب، حيث أقدمت وافدة إثيوبية على قتل زميلتها هندية الجنسية طعنا بالسكين أثناء عملهما معا في منزل أسرة كويتية.
واعترفت القاتلة بأنها سددت للمجني عليها عدة طعنات، بسبب خلاف على توزيع مهام العمل في المطبخ، بين جلي الصحون أو تنظيف الأرضية.
(الراي)
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