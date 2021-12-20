أرباح مالية غير متوقعة إبتداءً من آذار.. اليكم ما ينتظر هذا البرج المحظوظ بحسب ماغي فرح

كيف سيكون العام 2022، وهل يُعتبر عام جيد بالنسبة لمولود برج الميزان؟ وما هي التغييرات التي قد تحصل، وهل سيكون هناك الكثير من الحركة والتطورات والحظوظ على كل الأصعدة؟. تنقل "الجميلة"، ماذا يحمل العام 2022، من أحداث ومفاجآت سارة لمواليد برج الميزان على كل الأصعدة، وفقاً لتوقعات عالمة الفلك ماغي فرح.

برج الميزان

هذه سنة الإنجازات العملية بعيداً عن الأحلام، سنة مليئة بالإيجابيات وتُوحي بفترة سلام وإزدهار متعددة رغم بعض المصاعب من وقت لآخر من خيبات على الصعيد المهني في بعض الفترات. تكون جريئاً وتُؤدي دورك بقوة وتُعلن عن جديد وتُشرّع بعض العلاقات وتُحقق الأهداف وتحصل على أخبار جيدة بالإجمال. تُبذل عزيزي الميزان جهود كبيرة لإنجاح اعمالك وتتمتع في علاقات تُساعدك على إجتياز الصعوبات وتحقيق الأهداف لذا إذا واجهتك مصاعب معينة فستأتيك مساعدة في غالب الأحيان من زملاء او مسؤولين أو أصدقاء حتى تأخذ قرارات مهمة ولافتة تُبرز كفاءتك.

التوقعات المهنية لبرج الميزان للعام 2022

تُتاح لك فرصاً من بداية السنة وحتى شهر أيار لتحقيق أهداف والتوصل إلى نجاح ملموس في المجال المهني. ويُشكل شهر تموز وتشرين الأول مفترق طريق إيجابي في حياتك المهنية والشخصية على السواء. تشعر بتغييرات مهمة في شهر آب ويكون لمكوث كوكب مارس في الجوزاء وقع إيجابي عليك حتى تأخذ بعض المبادرات وتستفيد من فرص مهمة حتى نهاية السنة. لا شك أنك تسير نحو الأفضل مواكباً لبعض التغييرات المهمة في المجال المهني. قد تخرج الى الضوء بعد فترة من الإنكماش وتكون لقراراتك الإرتجالية نتائج إيجابية خاصةً إذا أبديت شجاعة في العمل. قد تأتيك عروضاً مهمة في السنة هذه. تحصل على أرباحاً إبتداءً من شهر آذار غير متوقعة وقد تخوض عمليات إستثمارية ناجحة شرط أن تبقى واقعياً. تُتاح لك أيضاً في شهر حزيران فرصاً مهمة للإستثمار وقد تُقدم على دراسة مهمة تُوصلك إلى بعض الفرص الجيدة. أما في شهر أيلول فتأخذ قرارات مالية مهمة ويحالفك الحظ في الفترة هذه، أو تتلقى عرضاً لا تستطيع رفضه. ولكن هذا لا يعني أنه لن يراودك القلق في بعض فترات السنة. رغم كل الإيجابيات تعيش بعض القلق، وعليك التكيُّف مع أي شيء جديد.

التوقعات العاطفية لبرج الميزان للعام 2022

تكون العلاقات الشخصية متميزة وقد تنشأ علاقات جديدة يسودها الإنسجام. تنشأ صداقة في الشهر الأول من السنة وربما تتطور إلى علاقة متينة. ويحمل شهر آذار قصة عاطفية أو تواطئ مع الشريك أو حب جارف يقتحم حياتك. قد تنشأ نزاعات مع الشريك العاطفي في شهر أيار. ولا شك أن التجارب العاطفية تكون مهمة جداً وتُسبب إنفعالات وقد يُخيب أحدهم ظنك، أو تُضطر إلى الصبر والتسامح لإصلاح علاقة. تتبدل الأمور في شهر تموز وتحدث إنقلابات إبتداء من الوقت هذا ويبرز جديداً في آواخر شهر آب، مع دخول كوكب مارس إلى برج الجوزاء. حاذر من الغضب والعجرفة والعدائية حتى لا تهدم علاقة أساسية. نصيحة الفلك بإعتماد الواقعية وعدم الذهاب بعيداً. ويفرض عليك الفلك الحذر والتأني وعدم إثارة المشاكل.