لبنانيتان تفوزان في بطولة كأس العالم للمبدعين العرب

فازت اللبنانيتان، نهال قليلات بأفضل مخرجة تلفزيونية - مسرحية عربية في العالم لعام 2021 وأحلام محسن زلزلة بلقب ثاني أفضل كاتبة قصة عربية، في إطار "بطولة كأس العالم للمبدعين العرب لعام 2021".وشارك في المسابقة مبدعون عرب من 17 دولة عربية وكذلك متنافسون من أصول عربية من دول العالم المختلفة. وأقيم الحفل الختامي للمسابقة في الهيئة الملكية للطب في منطقة الميفير في لندن.