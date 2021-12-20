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لبنانيتان تفوزان في بطولة كأس العالم للمبدعين العرب

Lebanon 24
20-12-2021 | 16:56
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فازت اللبنانيتان، نهال قليلات بأفضل مخرجة تلفزيونية - مسرحية عربية في العالم لعام 2021 وأحلام محسن زلزلة بلقب ثاني أفضل كاتبة قصة عربية، في إطار "بطولة كأس العالم للمبدعين العرب لعام 2021".

وشارك في المسابقة مبدعون عرب من 17 دولة عربية وكذلك متنافسون من أصول عربية من دول العالم المختلفة. وأقيم الحفل الختامي للمسابقة في الهيئة الملكية للطب في منطقة الميفير في لندن.

 

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