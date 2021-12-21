كيف تخزّن المنظفات المنزلية بطريقة آمنة؟

من الضروري تخزين منتجات التنظيف بشكل صحيح من أجل سلامة الجميع في المنزل، خصوصاً الأطفال. كيف يمكنك القيام بذلك بشكل صحيح؟ يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن معظم منتجات التنظيف التجارية تحتوي على مكونات سامة. لهذا السبب من المهم التعامل معها بشكل صحيح، حتى عندما لا يتم استخدامها. يقدم موقع "ستب توهيلث" بعض المقترحات بهذا الشأن.المساحة المخفية مثالية. يجب أن تكون منتجات التنظيف بعيدة عن الأنظار. هذا ليس فقط لأنها لا تضيف أي شيء إلى الجماليات، ولكن أيضاً لأن معظمها يأتي في عبوات ذات ألوان زاهية وجذابة للأطفال. حتى انها تشكل خطراً على أصحاب الحيوانات الأليفة. قم بتخزين المواد الكيميائية في غرفة مغلقة جيدة التهوية. أو يمكنك اختيار خزانة بأبواب ما لم يكن هذا الحل متوفراً.قد تكون المنطقة، التي خصصتها لتخزين معدّاتك ومنتجات التنظيف، هي المدخل أو الحمام أو المطبخ أو ربما المرآب. لا بأس بذلك، طالما أنك تقوم بتهوية المنطقة بانتظام. تنبعث من جميع المواد الكيميائية أبخرة يمكن أن تكون سامة إذا تركزت. ضع في اعتبارك القيام بذلك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.يمكن أن يصبح أي منتج منتهي الصلاحية خطيراً، سواء تم تناوله أم لا. اتضح أن المكونات التي يتم تصنيع المنتجات الكيميائية بها يمكن أن تتفاعل فيما بينها وتشكل مزيجاً ضاراً جداً. وبالتالي، فمن الحكمة مراجعة الملصقات بشكل دوري للتخلّص من المواد الكيميائية التي انقضى تاريخ انتهاء صلاحيتها.لا تصب محتويات المنتجات في أوعية أخرى، خاصة إذا تم استخدامها أيضاً للطعام. صدق أو لا تصدق، هذه ممارسة شائعة جداً، كثير من الناس يجدون العبوة الأصلية غير جذابة. ومع ذلك، قد يكون لهذا عواقب وخيمة، مثل التسمم. من ناحية أخرى، لا يكفي شطف زجاجة مادة كيميائية ثم استخدامها لتخزين أشياء أخرى. ضع في اعتبارك أن منتجات التنظيف تأتي في مركزات، بحيث تتسرب إلى الأسطح التي تحتوي عليها.لا تحتاج إلى عربة تنظيف كما هو الحال في الفنادق، ولكن قد ترغب في الحصول على منظم أو سلة تنظيف أصغر. سيسمح لك ذلك بالحصول على المنتجات التي تستخدمها كثيراً في متناول اليد لنقلها في مجموعة أثناء الأعمال المنزلية.