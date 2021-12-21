مواليد هذه الأبراج "يستغلون" من حولهم.. احذروا منهم!

بعض الأبراج هم متهمون دوما باستغلال من حولهم في مختلف الأمور التي يحتاجونها، من دون أن يكترثوا لمشاعر من يقومون باستغلالهم، حتى ولو كانوا من أقرب الناس لهم!

إذا بعض الأشخاص ينتهزون كلّ فرصة ليستغلّوا من حولهم، ويبرعون حقًا بإيهامهم بأنهم لا يحبّون استغلال أحد. لا نتحدّث فقط عن الاستغلال بداعي الحصول على المال، بل أيضًا لغايات أخرى، مثل إمكانيات الآخرين بتحقيق الكثير من الأمور لهم، كالسفر وإرسال الهدايا وإيجاد عمل، وفي ما يلي، أبرز الأبراج المتهمين بالاستغلال:

برج الميزان

من ينتمي إلى برج الميزان، سواء أكان من الرجال أو النساء، يُتّهم بأنه لا يمانع أبدًا الاستفادة من الآخرين، وهو فور معرفته أن أحدًا من أصدقائه مثلًا قادر على تحقيق له أي أمر يهمّه، سيبقى معه ويلبّي له كلّ متطلّباته، ويقف بجانبه عند الحاجة، ولكن عندما يحصل على ما يريد، ينسحب من حياة من استغلّه لتحقيق مراده!

برج القوس

مولود برج القوس ليس استغلاليًا بطبعه، ولكنه إذا وجد الأبواب مغلقة في وجهه، ولا سبيل لتحقيق مراده إلا عبر استغلال أحد، يقوم بذلك. عندما يستغل من حوله، لا يقطع علاقته به بعد تحقيق مراده، بل يحافظ على علاقاته معه لسببين، الأوّل لأنه لا ينكر الجميل، والثاني لأنّه قد يحتاج لخدماته لاحقًا.

برج الحوت

على الرغم من ان برج الحوت هو من الأبراج التي لا تسامح الخيانة، إلّا أن ذلك لا يعني أنّه مخلص دومًا، فهو يُتهم بأنه مستعدّ لخيانة أقرب الناس إليه واستغلالهم مقابل راحته! هو يستغلّ الآخرين بذكاء، إذ يوهمهم بأنّه يكره الاستغلاليين ويحاول جاهدًا جعلهم يصدّقون ذلك، ولكنّه في الداخل يحرص على الاستفادة منهم قدر استطاعته!

برج الأسد

قد تشعر بالصدمة لمعرفة أنّ مولود برج الأسد استغلاليّ، لأنه بارع بإخفاء ذلك، إلا أنّه محتال كبير، وينتهز أيّ فرصة في طريقه لاستغلال الآخرين من دون أن يجعل ذلك واضحًا!