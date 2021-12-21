17
o
بيروت
17
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
8
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
لأول مرة...محجبة تفوز بتاج ملكة جمال! (فيديو+صور)
Lebanon 24
21-12-2021
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في بلاد معظم سكانها مسلمون في الشمال، وغالبيتهم مسيحيون في الجنوب، أثبت النيجيريون البالغون أكثر من 210 ملايين، أن لا شيء يقف عائقا أمام تحقيق الأحلام، لذلك وقع اختيار لجنة مختلطة من الحكام الأحد الماضي على Shatu Garko للفوز بلقب ملكة جمال نيجيريا، لأنها كانت المناسبة أكثر من غيرها للقب المسيل للعاب.
شاتو، البالغة 18 سنة، أصبحت بعد تفوقها على 17 مرشحة، أول مسلمة محجبة تفوز بلقب الجمال الأول في المسابقة التي أثارت منذ بدأت في 1957 الكثير من الجدل في كل مرة يحيون فعالياتها، وأشهرها بحسب ما وجدته "العربية.نت" بصحيفة "التايمز" البريطانية، حين فازت المرشحة Stella Okoye في 1988 باللقب، واضطرت الشرطة إلى اصطحابها خارج قاعة الحفل بعد احتجاجات عنيفة اندلعت ممن حضروا الحفل، لأن بشرتها كانت "سوداء جدا" إلى درجة أن بعضهم كاد ينتزع التاج عن رأسها عنوة.
أما شاتو التي خرجت من المسابقة بجائزة مقدارها 10 ملايين naira تعادل 25 ألف دولار، إضافة لفرص إعلانية وإقامة لمدة عام بشقة فاخرة، مع سيارة، فلم تواجه أي مشكل، مع أنها تحدت الكثير من الإحباطات منذ نشرت صورة لها في الإنترنت، ظهرت فيها بفستان تقليدي طراز "هوسا" المكون من بلوزة وربطة رأس ومن شال متطابق، كالذي ترتديه نساء ولاية "كانو" بالشمال الغربي النيجيري، وهي أشهرهن الآن.
المصدر:
العربية
تابع
الأكثر قراءة
لبنان يدخل في القسم الاخير من المنخفض الجوي.. "انّه الاقسى" وهذا ما ينتظرنا في الايام المقبلة
Lebanon 24
لبنان يدخل في القسم الاخير من المنخفض الجوي.. "انّه الاقسى" وهذا ما ينتظرنا في الايام المقبلة
06:05 | 2021-12-20
20/12/2021 06:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أرباح مالية غير متوقعة إبتداءً من آذار.. اليكم ما ينتظر هذا البرج المحظوظ بحسب ماغي فرح
Lebanon 24
أرباح مالية غير متوقعة إبتداءً من آذار.. اليكم ما ينتظر هذا البرج المحظوظ بحسب ماغي فرح
09:25 | 2021-12-20
20/12/2021 09:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم كم سيبلغ سعر البنزين غداً
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم كم سيبلغ سعر البنزين غداً
14:00 | 2021-12-20
20/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر رئيس الحكومة تكشف.. ما حقيقة الخلاف بين بري وميقاتي؟
Lebanon 24
مصادر رئيس الحكومة تكشف.. ما حقيقة الخلاف بين بري وميقاتي؟
13:42 | 2021-12-20
20/12/2021 01:42:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أغمي عليه في مركز عمله.... " ما بقى فيي اتحمل"!
Lebanon 24
أغمي عليه في مركز عمله.... " ما بقى فيي اتحمل"!
07:01 | 2021-12-20
20/12/2021 07:01:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
03:00 | 2021-12-21
3 أبراج تكره الشتاء... هل أنت من بينها؟
01:00 | 2021-12-21
كيف تخزّن المنظفات المنزلية بطريقة آمنة؟
00:30 | 2021-12-21
مواليد هذه الأبراج "يستغلون" من حولهم.. احذروا منهم!
23:00 | 2021-12-20
برجك اليوم
16:56 | 2021-12-20
لبنانيتان تفوزان في بطولة كأس العالم للمبدعين العرب
16:00 | 2021-12-20
مشهد مرعب... إحراق سيارة داخل محطة وقود (فيديو)
فيديو
معلومات مثيرة عن نظرية "الأرض المسطحة".. هذا ما كشفته مجلة علمية (صور وفيديو)
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن نظرية "الأرض المسطحة".. هذا ما كشفته مجلة علمية (صور وفيديو)
08:00 | 2021-12-19
21/12/2021 10:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت ببدلة رجالية.. ميريام فارس تُشعل الرياض برقصها وتبكي على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت ببدلة رجالية.. ميريام فارس تُشعل الرياض برقصها وتبكي على المسرح! (فيديو)
02:00 | 2021-12-19
21/12/2021 10:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"نساء يتحولن إلى أبقار".. إعلان لشركة ألبان يثير ضجة! (فيديو)
Lebanon 24
"نساء يتحولن إلى أبقار".. إعلان لشركة ألبان يثير ضجة! (فيديو)
01:30 | 2021-12-19
21/12/2021 10:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact