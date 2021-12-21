"بطريقة استفزازية".. ملكة جمال عربية تشيد بإسرائيل!

كان من دواعي سرورنا ان تشارك ملكة جمال المغرب في مسابقة ملكة جمال الكون في ايلات وان تزور بلدات اسرائيلية. بانتظار المزيد من المشاركات في إسرائيل والمغرب 🇲🇦🇮🇱 @SWUArabic pic.twitter.com/tdmuhtkEA8
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 19, 2021
كان من دواعي سرورنا ان تشارك ملكة جمال المغرب في مسابقة ملكة جمال الكون في ايلات وان تزور بلدات اسرائيلية. بانتظار المزيد من المشاركات في إسرائيل والمغرب 🇲🇦🇮🇱 @SWUArabic pic.twitter.com/tdmuhtkEA8
يسعدني ان أرحب بالمغرب في إسرائيل من خلال كوثر بن حليمة، التي تشارك في النسخة السبعين من مسابقة ملكة جمال الكون المقامة في اسرائيل يوم 12 من الشهر الحالي. اتمنى لكوثر اقامة طيبة بإسرائيل وحظا موفقا في المنافسات. pic.twitter.com/Iqbiop2dPD
— Dr. David Govrin (@DavidGovrin) December 1, 2021
يسعدني ان أرحب بالمغرب في إسرائيل من خلال كوثر بن حليمة، التي تشارك في النسخة السبعين من مسابقة ملكة جمال الكون المقامة في اسرائيل يوم 12 من الشهر الحالي. اتمنى لكوثر اقامة طيبة بإسرائيل وحظا موفقا في المنافسات. pic.twitter.com/Iqbiop2dPD