"بطريقة استفزازية".. ملكة جمال عربية تشيد بإسرائيل!

عبرت المغربية التي شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون التي أقيمت مفي إسرائيل مؤخرا، عن سعادتها بالمشاركة "والترحيب" الذي وجدته هناك، وتحدثت ومشرفها عن "الروابط" المشتركة بين المغرب وإسرائيل.ونقل موقع قناة i24NEWS الإسرائيلية تصريحات للمتسابقة المغربية كوثر بن حليمة قالت فيها: "كانت مسابقة ملكة جمال الكون بالنسبة لي امتدادا للأنشطة... التي أردت أن أوصلها بنفسي، لأن ملكة جمال الكون هي منصة تعزز الوحدة، وتعزز الشمول الاجتماعي، وتعزز التعاون والتمكين".وفي تغريدة نشرها موقع "إسرائيل بالعربية"، قالت كوثر بن حليمة " زرت عدة مدن إسرائيلية وتعرفت على حضارتها وتاريخها".

وأشار المشرف على المشاركة المغربية في المسابقة، سعد بناني، إلى أنه شعر بسعادة غامرة، وقال "إنه أمر مذهل، إنه غني للغاية، إنه متنوع للغاية"، وأضاف أنه "شعر بترحيب كبير من الناس في إسرائيل".وأشار بناني وبن حليمة إلى أنهما وجدا صلات مشتركة مع المغرب أينما ذهبوا في إسرائيل. وقال بناني "في كل مرة قلنا فيها إننا من المغرب وجدنا روابط مشتركة".وأضاف: "قد يقول الناس إن والديهم من المغرب، أو أن جدتهم من المغرب، لذلك كان من الجميل دائما سماع هذه القصص والتواصل عبر الرابط المغربي الإسرائيلي الذي لدينا".وكانت من بين المتنافسات الـ80 على التاج، إلى جانب ملكة جمال المغرب، نظيرتها البحرينية منار نديم دياني، مع العلم أن البلدين قاما بتطبيع علاقتهما بإسرائيل العام الماضي.وتوجت الهندية هارناز ساندو ملكة جمال الكون في نسخة المسابقة السبعين التي أقيمت في إسرائيل للمرة الأولى.وقوبل وصول المتسابقة المغربية بتحريب كبير في ٍإسرائيل. وكتب السفير الإسرائيلي لدى الرباط ديفيد غوفرين في تغريدة: "يسعدني أن أرحب بالمغرب في إسرائيل من خلال كوثر بن حليمة... أتمنى لكوثر اقامة طيبة بإسرائيل وحظا موفقا في المنافسات":