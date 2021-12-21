بعد اتهامها سياسيا بارزا بالاعتداء الجنسي عليها...هذا ما اعلنته لاعبة التنس الصينية!

نفت نجمة التنس الصينية بينغ شواي أنها وجّهت اتهاما بالاعتداء الجنسي عليها، وذلك في أول مقابلة معها منذ ادعائها بأن زعيما سياسيا بارزا أجبرها على ممارسة الجنس معه.وكانت بينغ قد أثارت قلقا عالميا حين اختفت بعد أن نشرت الادعاءات عبر الإنترنت.والآن، قالت اللاعبة إنه كان هناك "الكثير من سوء الفهم" بشأن ما نشرته.وعبرت رابطة محترفات التنس عن استمرار قلقها من أن تكون لاعبة التنس ما زالت تخضع لرقابة السلطات.