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منوعات
بعد اتهامها سياسيا بارزا بالاعتداء الجنسي عليها...هذا ما اعلنته لاعبة التنس الصينية!
Lebanon 24
21-12-2021
|
08:00
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نفت نجمة التنس الصينية بينغ شواي أنها وجّهت اتهاما بالاعتداء الجنسي عليها، وذلك في أول مقابلة معها منذ ادعائها بأن زعيما سياسيا بارزا أجبرها على ممارسة الجنس معه.
وكانت بينغ قد أثارت قلقا عالميا حين اختفت بعد أن نشرت الادعاءات عبر الإنترنت.
والآن، قالت اللاعبة إنه كان هناك "الكثير من سوء الفهم" بشأن ما نشرته.
وعبرت رابطة محترفات التنس عن استمرار قلقها من أن تكون لاعبة التنس ما زالت تخضع لرقابة السلطات.
وفي مقابلة بالفيديو مع صحيفة سنغافورية ناطقة باللغة الصينية، قالت بينغ: "لم أقل أو أكتب أبدا أن شخصا اعتدى علي جنسيا. يجب تأكيد هذه النقطة بوضوح".
المصدر: BBC
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