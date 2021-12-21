3 أبراج تكره الشتاء... هل أنت من بينها؟

فضل الكثير من الأشخاص خلال فصل الشتاء ومع انخفاض درجة حرارة الطقس، الجلوس في المنزل، وتأجيل جميع المهام المطلوبة منه، وذلك لعدم استطاعته إنجاز أي عمل عند شعوره بالبرد، كما أن فصل الشتاء يجعله يشعر بالتعاسة أو بالرغبة في الاستسلام للكسل والخمول. فأي أبراج تكره الشتاء وفقًا لما ذكره موقع "elitedaily".برج الجديلايفضل مولود برج الجدي فصل الشتاء، لأنه يميل للتحكم في كل شيء وإنجاز المهام المطلوبة منه بنفسه، كما يخطط لإنجاز مشاريع مختلفة، لكن طقس الشتاء المتنوع بين الأمطار والرياح يفسد خططه لذلك يضطر لتأجيل مشاريعه، ومن ناحية أخرى يفرض الشتاء عليه ارتداء ملابس محددة حتى لا يشعر بالبرد، وهذا ما لايتقبله الجدى لذلك يؤجل أعماله.برج الأسدلا يفضل مولود برج الأسد فصل الشتاء، وينتظر نهايته بفارغ الصبر، لأنه يمنعه من الخروج من المنزل والاستمتاع بضوء الشمس والتفاعل مع أصدقائه وزملائه في العمل، وبالتالي يمنعه من التباهي أيضًا بملابسه باهظة الثمن، لذلك لا يفضل الأسد الخروج من المنزل ويؤجل أعماله.برج السرطانيفضل برج السرطان فصل الشتاء، لأنه يجد فيه وسيلة للشعور بالراحة والاسترخاء بعيدًا عن متاعب الحياة ومشاكلها، لذلك يفضل الجلوس في المنزل مع تناول فنجان من الكاكاو الساخن ومشاهدة الأعمال الدرامية المختلفة وتجنب التفكير في أي شيء يعكر مزاجه خلال فصل الشتاء لذلك يؤجل الأعمال المطلوبة منه حتى تعتدل حالة الطقس.