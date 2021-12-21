سنة انقلابات ومفاجآت.. هذا ما توقعته ماغي فرح لهذا البرج للعام 2022

كيف سيكون العام 2022? وهل يُعتبر جيدا بالنسبة لمولود برج القوس؟ وما هي التغييرات التي قد تحصل، وهل سيكون هناك الكثير من الحركة والتطورات والحظوظ على كل الأصعدة؟

اكتشفوا ماذا يحمل العام 2022 من أحداث ومفاجآت سارة لمواليد برج القوس على كل الأصعدة، وفقاً لتوقعات ماغي فرح.

برج القوس

سنة 2022 هي سنة الإنقلابات والمفاجآت. تُكلّل جهودك في السنة هذه بالنجاح من جهة وتتعرض لتجارب دقيقة من جهة ثانية. تتلقى تأثيرات جوبيتور بطريقة معاكسة في الحوت ومن ثم تتلقى تأثيراته الجيدة إعتباراً من شهر آيار حتى شهر تشرين الأول. تتأرجح التأثيرات هذه بين فترات صعبة وأوضاع واعدة جداً ومحفزة. يرعاك كوكب ساتورن الموجود طوال السنة، ويدعوك إلى الحكمة والتعقل والتعمق وإختيار الأنسب لك، كما يرشدك إلى العمل الجيد الذي عليك أن تغوص فيه وإلى الحذر في بعض الأحيان. السنة هذه هي سنة السعي والإنهماك في مشاريع متفرقة والتماوج بين إمكانيات جيدة وأخرى معاكسة. يستقر كوكب مارس بمواجهة برجك بصورة غير معتادة من بداية شهر آب وينضم له كوكب جوبيتور لمعاكستك أيضاً في تشرين الأول. وهذا المشهد الفلكي يفرض عليك خيارات جديدة أو ضرورة التفاهم مع بعض الجهات وربما خصومة كبيرة تحصل في حياتك وإستفزاز وتحديات.

التوقعات المهنية لبرج القوس للعام 2022

تتغير عادات وأوضاع وظروف تتعلق بشؤونك المالية على الأخص، وقد تنقلك إلى البعيد أو إلى سفر مُحتّم أو تغيير مكان العمل أو وضع إنقلابي في حياتك المهنية والمادية، وكأنّ شيئاً جديداً سيُولد في حياتك وربما مشروع أو إرث تتنازع عليه مع بعض المقربين أو إنفصال أو رحيل. تشير أيضاً الأفلاك إلى إدارة جديدة تطل عليها أو وضعاً مهماً جداً يفرض عليك ويفرض عليك خياراً حاسماً. تضع برنامجاً جديداً في حياتك وتنقاد إلى إهتمامات فكرية. قد تترك عملك أو مكانك وتتجه نحو جديد يثير الإنفعلات الشديدة وتحقق نجاحاً رغم ذلك في مجال فعّال لم تعهده في السابق. تتعرض للكثير من المفاجآت والتقلبات وتتحرر من بعض القيود أحياناً. تؤثر الطوالع الفلكية على معنوياتك وتستفيد من فرص وحظوظ مع وجود جوبيتور في الحمل في تشرين الاول، رغم معاكسة كوكب نبتون الذي يوقعك في بعض الأخطاء أو الأوهام في أول السنة وخاصة في الأشهر الثلاثة الأول وفي الشهرين الأخيرين من السنة. تنتهي السنة هذه مع تطورات جديدة ودورة فلكية مغايرة وشعور بإطمئنان أكثر. تحلم بتجسيد بعض المشاريع وتواجه العراقيل بين كانون الثاني وآخر نيسان.

التوقعات العاطفية لبرج القوس للعام 2022

تُعيد النظر في إرتباطاتك وتعيش تقلبات كثيرة على الصعيد العاطفي. قد تنقلب الموازين أو تتغير الإرتباطات أو تتوطد علاقات ناشئة في السنة هذه المتنقلة بين وضع ووضع آخر. في الأجواء لقاء عاطفي أو مصالحة أو عودة إلى الماضي وإفشاء لسر أو تخلّي عن بعض الوعود السابقة. قد تبحث قضية وفاء وإلتزام. يُؤخذ عليك إنشغالك عن الشؤون الشخصية بإهتمامات أخرى مهنية أو غيرها أو ببرودة تجاه الشريك في بعض فترات السنة. تبدأ السنة مع حوافز وإنفعالات ويشتد الشغب في منتصف كانون الثاني وتحلو اللقاءات والرومانسية في شهر مارس مع إحتمالات الغيرة والحشد الرومانسي، ثم يسود جو من المشاحنات مع خطر الإنفصال، وتعود العلاقة للأفضل في شهر آيار حتى تشرين الأول. يحمل شهر حزيران بعض الإحتكاكات وتخف في شهر تموز. يبرز عنصر جديد في حياتك في شهر آب الذي تتناقض فيه الأوضاع والظروف. أما شهر أيلول فيحمل العذوبة والإتصالات ولقاءات عفوية وحب خارج البلاد. وفي تشرين الأول موعد مع غرام جديد ولهفة بإتجاه أحد الغرباء عنك. يُعد شهر تشرين الثاني هو شهر الحسم الذي قد يُغير مصير بعض مواليد القوس. تبرز شؤون صحية تكون مهمة جداً وتستحوذ على بعض إهتماماتك سواء تعلق الأمر بوضع يخصك أو يخص أحد المقربين، لكن الأفلاك تعدك بعلاج وشفاء وتطور إيجابي.