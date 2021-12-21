منوعات

مطعم مصري يقدم جائزة مغرية لـ"الأكيلة"

Lebanon 24
21-12-2021 | 13:09
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قام مطعم مصري بتقديم طريقة جديدة للدعاية له وزيادة عدد زبائنه، بتنظيم جائزة أطلق عليها "تحدي الأكيلة".
 
ويقدم المطعم لزبائنه طوال شهر كانون الأول الجاري، وجبة تضم أكثر من نوع من الطعام بحيث يطلب من المشاركين الانتهاء منها في مدة لا تزيد عن 15 دقيقة (ربع ساعة)، وفي هذه الحالة فقط تصبح الوجبة مجانية ويحصل الفائز على جائزة مالية قيمتها 1000 جنيه مصري.

ورغم أن الأمر يبدو سهلًا إلا أن نوعية الأطعمة التي تقدم في التحدي كثيرة، ويفشل الكثير في النجاح فيه وبالتالي يخسرون مبلغ 200 جنيه ثمن الوجبة.

ويضم التحدي "سندوتش تريبل تشيكن 3 طبقات، تشيز تركي، دابل بيف برجر، اتنين باكيت بطاطس"، بالإضافة إلى لتر من المياه الغازية.

وأشار المطعم إلى أن الإقبال على التحدي كبير منذ بداية الشهر الجاري، لكن إثنين أو ثلاثة فقط هم من نجحوا في التحدي وحصلوا على الجائزة.
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