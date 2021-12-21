منوعات

خلال حادث مروع... "القلعة النطاطة" تحصد حياة 6 أطفال

Lebanon 24
21-12-2021 | 13:25
A-
A+
Doc-P-899423-637757153080222995.jpg
Doc-P-899423-637757153080222995.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقي 6 أطفال مصرعهم وأُصيب 3 آخرين في حادث مروّع وقع أواخر الأسبوع الماضي، بمدرسة تقع في ولاية تاسمانيا الأسترالية.

وبحسب مفوّض شرطة "تاسمانيا" فإنَّ الطفل تشيس هاريسون (11 عامًا) "توفي في المستشفى بعد ظهر الإثنين".

وكان "هاريسون" واحدًا من 9 أطفال سقطوا على ارتفاع 32 قدمًا (10 أمتار) من قلعة نطاطة رفعتها الرياح خلال حدث نهاية العام في مدرسة هيلكريست الابتدائية في ديفونبورت، على الساحل الشمالي بولاية تسمانيا.

وبوفاة هاريسون يصبح مجموع الأطفال الذين لقوا مصرعهم 6 أشخاص، ولا زال طفلان في حالة حرجة بالمستشفى بينما يتعافى آخر بمنزله.
 
وتباشر الشرطة تحقيقاتها بشأن "قوّة الرياح في ذلك الوقت، وكيف تم ربط القلعة النطاطة بالأرض، من خلال مقابلة الشهود، وجمع أدلة الطب الشرعي وتحليلها وجميع الجوانب البيئية، بما في ذلك أنماط الطقس وظروفه وقت وقوع الحادث"، بحسب بيان للشرطة.

وكانت القلعة النطاطة واحدة من الهدايا التي تم تنظيمها للطلاب كجزء من "Big Day In"، وفقًا لصفحة المدرسة على فيسبوك. وشملت الأنشطة الأخرى منطقة اللعب المائية.

وقال مفوّض شرطة تاسمانيا دارين هاين إن "ما يقرب من 40 طفلًا شاركوا في الأنشطة عندما تسببت هبوب رياح في رفع القلعة عن الأرض، مضيفًا أن "عددًا من البالغين كانوا يشرفون على الحدث ويقدمون الإسعافات الأولية حتى وصول خدمات الطوارئ".

وصرّح رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون للصحفيين بعد فترة وجيزة من وقوع الحادث أنَّه "كان مفجعًا بشكل مروّع".
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2021-12-21
14:00 | 2021-12-21
13:20 | 2021-12-21
13:09 | 2021-12-21
12:43 | 2021-12-21
12:40 | 2021-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website