بطلات "الجنس والمدينة" يدعمن نساء اتهمن كريس نوث بـ "اعتداءات جنسية"





ولعب نوث دور "مستر بيغ" الشهير في المسلسل.



والاثنين قالت شبكة CBS التلفزيونية الأميركية إن نوث "لن يستمر كممثل في الحلقات الجديدة من سلسلتها "The Equalizer".



وبدأت الاتهامات ضد نوث بعد أن تقدمت سيدتان إلى موقع هوليود ريبورتر، المتخصص بأخبار المشاهير، وقالتا إنهما تعرضا لـ "الاعتداء الجنسي" من قبل نوث.



ونشر الموقع أسماء مستعارة للسيدتين، لكنه قال إن عمر إحداهما 40 عاما والثانية 31 عاما.



ويقول الموقع إن المرأتين لا تعرفان بعضهما، وقد تواصلا بشكل منفصل مع الموقع – في فترى تفصل بينهما عدة أشهر. عرض، كريس نوث، الممثل في مسلسل "الجنس والمدينة" الأميركي الشهير لضربة جديدة، الثلاثاء، بعد دعم ثلاث زميلات له في المسلسل لنساء اتهمنه بالتورط في "اعتداءات جنسية".ولعب نوث دور "مستر بيغ" الشهير في المسلسل.والاثنين قالت شبكة CBS التلفزيونية الأميركية إن نوث "لن يستمر كممثل في الحلقات الجديدة من سلسلتها "The Equalizer".وبدأت الاتهامات ضد نوث بعد أن تقدمت سيدتان إلى موقع هوليود ريبورتر، المتخصص بأخبار المشاهير، وقالتا إنهما تعرضا لـ "الاعتداء الجنسي" من قبل نوث.ونشر الموقع أسماء مستعارة للسيدتين، لكنه قال إن عمر إحداهما 40 عاما والثانية 31 عاما.ويقول الموقع إن المرأتين لا تعرفان بعضهما، وقد تواصلا بشكل منفصل مع الموقع – في فترى تفصل بينهما عدة أشهر.





أما السيدة الأخرى، فقالت إنها كانت على موعد مع نوث في نيويورك عام 2015، عندما دعاها بعد ذلك إلى منزله، ذكرت أنه اعتدى عليها.



ونقلت صحيفة "ديلي بيست" لاحقا عن امرأة ثالثة قولها إنها تعرضت لاعتداء جنسي من نورث عام 2010.



ونفى نوث الاتهامات قطعيا قائلا إن العلاقات التي جمعته بالمرأتين عامي 2004 و2015 كانت بالتراضي.



وقال نوث "من الصعب عدم التشكيك في توقيت نشر هذه القصص"، مضيفا قوله: "لا أعرف تحديدا سبب ظهورها الآن، لكن ما أعرفه هو أنني لم أعتد على هاتين السيدتين".



وظهر نوث أخيراً في الحلقة الأولى من "أند جاست لايك ذات" وفيها تموت الشخصية التي يؤديها بعد نوبة قلبية إثر ممارسته الرياضة على دراجة منزلية.



وبحسب المرأتين فإن "التقارير الصحفية التي ظهرت مؤخرا عن مسلسل الجنس والمدينة والحلقة الأولى من السلسلة التكميلية أثارت ذكريات مؤلمة"، دفعتهما للحديث.



وأكدت الممثلات، ساره جيسيكا باركر وسينتيا نيكسون وكريستين ديفيس، في بيان مقتضب نشرنه مساء الاثنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي أنهن يشعرن "بحزن عميق جراء الاتهامات الموجهة إلى كريس نوث". وزعمت إحدى السيدتين أنّ نوث البالغ اليوم 67 عاما اغتصبها في منزله في وست هوليوود عام 2004، بعد أن زارته لتعيد له كتابا أعاره لها عندما تقابلا في مسبح المبنى.أما السيدة الأخرى، فقالت إنها كانت على موعد مع نوث في نيويورك عام 2015، عندما دعاها بعد ذلك إلى منزله، ذكرت أنه اعتدى عليها.ونقلت صحيفة "ديلي بيست" لاحقا عن امرأة ثالثة قولها إنها تعرضت لاعتداء جنسي من نورث عام 2010.ونفى نوث الاتهامات قطعيا قائلا إن العلاقات التي جمعته بالمرأتين عامي 2004 و2015 كانت بالتراضي.وقال نوث "من الصعب عدم التشكيك في توقيت نشر هذه القصص"، مضيفا قوله: "لا أعرف تحديدا سبب ظهورها الآن، لكن ما أعرفه هو أنني لم أعتد على هاتين السيدتين".وظهر نوث أخيراً في الحلقة الأولى من "أند جاست لايك ذات" وفيها تموت الشخصية التي يؤديها بعد نوبة قلبية إثر ممارسته الرياضة على دراجة منزلية.وبحسب المرأتين فإن "التقارير الصحفية التي ظهرت مؤخرا عن مسلسل الجنس والمدينة والحلقة الأولى من السلسلة التكميلية أثارت ذكريات مؤلمة"، دفعتهما للحديث.وأكدت الممثلات، ساره جيسيكا باركر وسينتيا نيكسون وكريستين ديفيس، في بيان مقتضب نشرنه مساء الاثنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي أنهن يشعرن "بحزن عميق جراء الاتهامات الموجهة إلى كريس نوث".

وأثار البيان الكثير من الجدل على مواقع صفحات التواصل، بين من قال إنه "إدانة مبكرة" وآخرون دافعوا عن شجاعة النساء.



وفي البيان قالت الممثلات الثلاث "نحن ندعم النساء اللواتي ظهرن لرواية تجاربهن المؤلمة. ونعلم أن (هذا) بالغ الصعوبة ولهن التحية على ذلك".



ونقل موقع هوليود ريبوتر عن المرأة الأولى، التي قال إنها تواصلت معه في أغسطس قولها "لست متأكدة من كيفية التعامل مع هذا النوع من القصص، وكيف يمكن معرفة الضحايا الآخرين".



فيما قالت الثانية إن "رؤية أنه كان يعيد تأدية دوره في الجنس والمدينة أثار شيئا في داخلي" مضيفة "لسنوات عديدة، دفنت الموضوع، لكن الوقت قد حان للكشف عنه."



والثلاثاء نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صورة حصرية لزوجة نوث، تارا ويلسون، التي تصغره بنحو 25 عاما، وقالت إن "هذا هو الظهور الأول لويلسون، وقد بدت مستاءة جدا".



وتزوجت نيلسون من نوث في عام 2012، وهي تبلغ الآن من العمر 42 عاما، مقابل 67 عامام لنوث.