في الشتاء... 5 نصائح تمنحك النشاط عند الصباح

يأتي فصل الشتاء حاملاً معه بعض من الخمول خاصة حين الاستيقاظ من النوم، وزيادة في صعوبة مغادرة السرير، ومع الشتاء القارس قد تحبط كثيرًا حين تفتح عينيك فتجد الظلام يحيط بك، ومع ذلك؛ فليس من المستحيل أن تتعلم كيف تكون شخصا صباحيًا في فصل الشتاء، ولا يتطلب الأمر سوى القليل من العمل الشاق. فإليك بعض النصائح التي تجعلك شخصاً صباحياً، وفقًا لموقع"elitedaily".من المهم الالتزام بجدول نوم روتيني حتى تستيقظ وأنت تشعر أنك في أفضل حالاتك على الإطلاق، فإن اتباع وقت محدد للنوم والاستيقاظ في الشتاء يعد فكرة رائعة، لأنه يجعل جسمك في إيقاع طبيعي.من المغري بشكل لا يصدق الضغط على زر الغفوة مرارًا وتكرارًا في المنبه، وفي هذه الحالة من المحتمل أن ينتهي بك الأمر إلى النوم لوقت متأخر جدًا، الأصح أن تأخذ بضع دقائق في السرير لتكون يقظًا وتنظيم أفكارك حول اليوم بدلاً من العودة إلى الفراش.استيقظ هذا الشتاء واستعد للتحرك، يعد بدء يومك بالرياضة طريقة رائعة للاستيقاظ والشعور بالحيوية، بالإضافة إلى أنه سيعطيك دفعة من الإندورفين.يمكن أن يساعدك الاستحمام الصباحي على الاسترخاء كما يوفر الحافز لبدء يومك، إن الاستحمام الدافئ المريح، متبوعًا بدش بارد قصير في النهاية، يمكن أن يوفر الطريقة المثالية لبدء يومك، أن تدفق الماء البارد في النهاية يساعد على تنشيط الدورة الدموية، وتعزيز مناعتك، وحتى المساعدة في تقليل أي مخاوف قد تكون .انشئ قائمة بالمهام في الليلة السابقة يمكن أن يكون مفيدًا، يمكن أن يساعدك النشاط في حد ذاته على التخلص من القلق والحصول على نوم أفضل، كما أنها تؤكد على أن لديك صورة أوضح في ذهنك عن ما تحتاج إلى تحقيقه، هذا يساعد في تهدئة القلق في الصباح.