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منوعات
قرار هام من النيابة العامة بقضية "الجبن الفاسد".. وتفاصيل صادمة!
Lebanon 24
22-12-2021
|
05:00
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أمرت النيابة العامة في مصر، مساء الثلاثاء، بحبس شخصين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة الغش في إنتاج الجبن وإدارة منشأة غير مرخصة لتصنيعه بشبين الكوم بمحافظة المنوفية وضبط وإحضار باقي المتهمين.
وأوضحت النيابة العامة في بيان أنها تلقت بلاغا من نائب رئيس المكتب المركزي لمراقبة الأغذية بمركز تلا بشبين الكوم بالعثور على كميات وأوزان كبيرة من الجبن المتعفن غير الصالح للاستهلاك بمصنع غير مرخص لإنتاجه تنبعث منها رائحة مادة طلاء الجدران.
وتبين أنه يتم خلط طلاء الجدران مع مكونات الجبن وأن المدير المسؤول عن المصنع قد فر هاربا أثناء مواجهته، فيما أفاد مالك المنشأة بعدم حصوله على ترخيص.
وعاينت النيابة المنشأة وأمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على ما بها من جبن تمهيدا لفحصه بيانا لمكوناته ومدى صلاحيته للاستخدام.
وذكرت النيابة أن المتهم المسؤول عن إدارة تلك المنشأة يخلط مكونات الجبن بمواد كيميائية لزيادة كثافتها وسمكها.
وأسفرت تحريات الأمن عن تحديد المتهمين المسؤولين عن نشاط التصنيع والإنتاج بالمنشأة، وأكدت أن العاملين فيها ليسوا على علم بالجريمة محل التحقيقات.
كما توصلت التحريات إلى أن الكمية المضبوطة كانت معدة للبيع والتوزيع على جمهور المستهلكين.
وبإلقاء القبض على بعض المتهمين واستجوابهم أنكروا وادعوا أن التصنيع كان يتم لصالح شخص تحصن بالفرار.
وأمرت النيابة العامة بحبس اثنين منهم، هما مالك المنشأة ومورد الألبان إليها 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق وأمرت بضبط وإحضار باقي المتهمين.
المصدر:
سكاي نيوز
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