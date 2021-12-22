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أصحاب هذه الأبراج قد يحولون حياتكم إلى جحيم.. احذروا منهم!

Lebanon 24
22-12-2021 | 00:30
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من المفترض ان تكون العلاقة العاطفية من أفضل التجارب الحياتية، ولكن أحيانا يوقعك القدر في شخص يحول هذه التجربة إلى جحيم لذلك احذروا مواليد هذه الأبراج:  

 

برج القوس:

مولود القوس لديه القدرة على إعطاء الكثير من الحب، ولكنه غير قادر على الاستمرار في العلاقات العاطفية، فحب القوس لحريتهم يجعلهم من السهل عليهم خسارة أي علاقة عاطفية في سبيل الحفاظ على هذه الحرية. ولكن ما لا يعرفه البعض أنه أحيانا مولود القوس هو من يشعر بالجرح في نهاية العلاقة.

 

برج الدلو:

واحد من أكثر الأشخاص إزعاجا عند الارتباط هو مولود برج الدلو، فلا ننكر أن نواياه طيبة ولكنه لا يتكيف بسهولة على وجود شخص آخر في حياته، لذلك لا يشعر الطرف الآخر معه في العلاقة بالأمان.

 

برج العذراء:

أما مولود العذراء الذي دائما تجده يدفع بك خارج دائرته الشخصية، ثم يعود ليتساءل عن سبب انعزالك، هم يميلون إلى فكرة الارتباط ولكنهم لا يستطيعون التعامل معه. كما أنه يمارس الكثير من الضغوطات على الشريك بسبب انتقاداته له.

 

برج الأسد:

الارتباط بمولود الأسد هو واحد من أصعب تجارب الحياة فهو محب للاهتمام، سيتطلب منك الأمر التركيز معه 24 ساعة حتى يشعر بالرضا، كما أنه سيكون دائما في المقدمة لذلك لن يتوافق مع شريك قوي الشخصية فهو لن يسمح لأحد أن ينافسه على دائرة الضوء.

 

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