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حادث مرعب....فيل هائج يطارد هندياً بوحشية ويغرس أنيابه بوجهه!(فيديو)

Lebanon 24
22-12-2021 | 08:00
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رصد مقطع فيديو مرعب يوثق مطاردة فيل لرجل هندي ثلاثيني ومهاجمته بوحشية، في إحدى غابات مقاطعة دوبري.

ويظهر الفيديو الفيل البري يتجه نحو الرجل الذي يركض للنجاة بحياته، ومع ذلك لا يستغرق الفيل وقتاً في اللحاق بالرجل البالغ من العمر 30 عاماً ويوقعه على الأرض ثم يسحبه عبر الحقل الكبير المفتوح ويهاجمه بأنيابه، بحسب وسائل إعلام هندية.
 
ونشرت وسائل إعلام هندية محلية مقطع الفيديو الذي مدته 14 ثانية للحادث المروع، كما يمكن سماع صراخ المتفرجين الذين التقطوا الحادث بالكاميرا في حالة من الذعر.

وتم نقل المصاب الذي أصيب بجروح خطيرة إلى المستشفى لتلقي العلاج، ودُفع الفيل البري إلى الغابة.
المصدر: العربية
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