معالم سياحية لا يمكنك زيارتها في 2022.. ما السبب؟

رغم خطط افتتاح المزيد من المعالم السياحية حول العالم في 2022، إلا أن هناك بعض المعالم ستكون مغلقة بشكل دائم أو مؤقت في العام المقبل.وهذه بعض من تلك المعالم التي ستظل مغلقة:1. منصة مراقبة فيلادلفيا- الولايات المتحدة الأميركيةتم إغلاق منصة مراقبة فيلادلفيا والتي تقع على ارتفاع 883 قدما (269 مترًا) في الطابق 57 في وسط مدينة فيلادلفيا، وهي أكبر مدن ولاية بينسلفانيا، وخامس أكبر مدن الولايات المتحدة.2. ترام هونج كونج الجبليترام هونج كونج الجبلي حيث يتم تجديد أقدم قطار جبلي مائل في آسيا في عام 2022 وسيعاد افتتاحه بعد ذلك.وكانت أول خدمة مواصلاتٍ ظهرت في أرض هونج كونج المقفرة الوعرة هي المحفات (قمرةٌ صغيرة تُحمَل بالأيدي لنقل أحدهم). وأما أول وسيلة نقل عامٍّ حديثة في المدينة فقد ظهرت عام 1888، وهي “ترام القمَّة” الذي ينقل الناس من منطقة سنترال إلى قمَّة فكتوريا إحدى أشهر قمم هونغ كونغ لإطلالتها الشاملة على ميناء المدينة.3. طريق ستالهايمسكليفا - النرويجويعتبر هذا الطريق واحدا من أكثر الطرق انحدارًا في شمال أوروبا، وقد تم بناؤه خلال 1842-1846. ويحتوي الطريق على 13 منعطفًا حادًا ، حيث يمكنك الاستمتاع بإطلالة جميلة على الطريق ووادي نايرودلين المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. كما يمكنك أيضًا استكشاف شلالات Stalheimsfossen و Sivlefossen، والتي تقع على جانبي الطريق.4. سلالم هايكو - الولايات المتحدةيُطلق سكان هاواي على سلالم هايكو اسم "الطريق إلى السماء"، وذلك لارتفاعها الشديد، خاصة وأنها تقع في منطقة منحدرة بين سلسلة جبال "كولاو"، وهي الوجهة الأمثل لعشاق القيام بمغامرات تحبس الأنفاص والتنزه في مناطق طبيعية ساحر.وجسر سلالم هايكو يتضمن 3922 درجة سلم ممتدة على مسافة طويلة ترتفع في بعض الحالات لتصل إلى 2480 قدم، ولذلك فإنها مصنفة ضمن المناطق الخطِرة التي يحظر السير فوقها بدون مرافقين