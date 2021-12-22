في آخر أسبوع من الـ 2021.. هذا ما ينتظر الأبراح من أحداث ومفاجآت بحسب توقعات ماغي فرح

إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج على الصعيد المهني والعاطفي للأسبوع الرابع من شهر كانون الأول، وتحديداً في الفترة الممتدة من الأربعاء 22 إلى الجمعة 31 كانون الأول، وما هي أبرز الأحداث المنتظرة والمفاجآت للأبراج في الأسبوع الأخير من السنة.

برج الحمل

يبدأ الاسبوع بيومين ممتازين لا بل من أفضل أيام الشهر، بين الأربعاء 22 والخميس 23، إتكل على هذين اليومين وعالج خلالهما القضايا والأمور المستعصية والدقيقة التي تضطر لها في الوقت هذا، لأنك ستجد تجاوباً كبيراً مع طروحاتك خاصةً إذا كانت تتعلق بعض الأمور بالشأن المالي. لكن إبتعد عن أي إجراءات معينة بين الإثنين 27 والثلثاء 28، ولا تقوم بأي مبادرات أو إتصالات. ركّز على يومي الأربعاء 22 والخميس 23.

عاطفيا: حاذر من مظاهر غشاشة جداً، وقد تكتشف أنك أهملت أمراً بدأ يكون مهماً بالنسبة لك، لذا إهتم بالتفاصيل في الأيام الأخيرة من الشهر. قد تفاجئك تطورات لم تتوقعها، ومطلوب منك الواقعية والصبر والهدوء. لا تكن متشائماً مهما كانت الظروف، قد تشعر بإسترجاع عافيتك بعد تاريخ 29 . تكون الأجواء مشجعة جداً في الأيام الثلاثة الأخيرة وتحمل لك الصدف بعض النتائج الجدية التي لم تتوقعها خاصةً يوم الجمعة 31.

برج الثور

تُلائمك الأفلاك في هذين اليومين وتحمل لك الطمأنينة. تخوض بعض المعارك وتجتاز بعض العراقيل التي تعترضك. قد تحصل على ما ترغب به وعلى النتائج المرجوة بفضل القمر ومارس وكواكب أخرى. إبتداءً من يوم الإثنين 27، كن متيقظاً جداً، وحاذر من بعض الإنقلابات المفاجأة خاصةً بين يوم الأربعاء 29 ويوم الخميس 30، لأنك قد تُضطر لكسر بعض التقاليد. حاذر من تضييع الوقت في عقود عقيمة وواهمة. تنصحك الأفلاك بالتصرف بإعتناء وعدم الذهاب إلى مخططات غير منتجة لانك قد تُصاب بالخيبة خلال هذين اليومين.

عاطفيا: كن حذراً جداً بين الأربعاء 22 والخميس 23، لأنّ هذان اليومان معاكسان جداً، رغم ذلك حاول ان تنفتح وكن مستعداً لخوض تجربة جديدة خارج محيطك الإعتيادي. يكون لديك فكرة لتوسيع الآفاق بعد تاريخ 23، وعليك دراستها بهدوء. تتحسن الصحة إبتداءً من الوقت هذا. تسمع خبراً جيداً ويكون مزاجك جيد جداً بين يوم الجمعة 24 والسبت 25.

برج الجوزاء

يجب عليك مراجعة حساباتك في أول الأسبوع هذا، وقد تُقدم على عملية بنّاءة في الفترة هذه. تدعم الكواكب أوضاعك المهنية وتكون حماستك كبيرة في الفترة هذه، وتُضوّي على مواضيع مهمة تتوق لها بشجاعة وجرأة. يُعتبر يوم الإثنين 27 والثلثاء 28، هما يومان جيدان لعرض أفكارك أو مشاريعك أو للظهور أمام الناس أو لإبداء تصريح أو لإحتفال، فالتطوّر مميّز في الوقت هذا خاصةً لمن يعمل في مجال الهندسة والعقارات والأبحاث والدراسات.

عاطفيا: عليك أن تكون عملياً في نظرتك للأمور ورؤيتها على واقعيتها وليس كما تحلم أو تفكر. قد يكون من الضروري المطالبة ببراهين حسّية للتأكد من كل ما يُقال دون إهمال بعض المشكلات التي تطرأ. كن حذراً بين الجمعة 24 والسبت 25، ولا تعرض نفسك للمشاكل أو لبعض الذبذبات الصغيرة التي يُحاول البعض حياكتها لك.

برج السرطان

يجب أن تهتم ببعض التفاصيل المعينة ولا تُهملها في أول الأسبوع هذا وخاصةً يوم الأربعاء 22. إنتبه ولا تجعل أحد يلجأ للتشويش على أعمالك حتى يُلهيك عن الأساس ولا تقبل الذهاب في متاهات أو التخلّي عن مشروع من أجل بعض الأمور الصغيرة التي لا تعنيك أو التي لا تخدم أهدافك. في الفترة هذه وحتى تاريخ 25، تلعب علاقاتك الإجتماعية دوراً كبيراً في مصالحك المهنية، وقد تُحقق بعض المشاريع والأحلام بين يوم الإثنين 27 وآخر اشهر.

عاطفيا: حاذر من الإنفعالات والغضب وميلك للإنتفاضة أو لقلب الطاولة أو إحداث بلبلة من دون فائدة لردات فعل عقيمة، فقد تخسر في هذه التصرفات موقعاً او مكسباُ لك. ثم لاحقاً يرافقك الحظ وتحمل لك الفترة الواقعة بين الأربعاء 29 والخميس 30، خبراً جيداً أو تُتيح لك فرصة إستغلال بعض الأوضاع بحكمة حتى تجني الأرباح.

برج الأسد

ما زال جوبيتور واقفاً لك بالمرصاد وقريباً سيترك برج الدلو لتشعر بالراحة أكثر. لكن الآن ربما تتصدى لبعض التعدّيات، وعليك أن تقود اعمالك بجرأة وشجاعة رغم الصعوبات وتُحرز نجاحاً بين الأربعاء 22 والخميس 23. حضر نفسك لشيئاً جديداً أو لفرصة قد تُتاح لك خارج البلاد أو ربما لدعوة تُكرّم خلالها أو تشعر بكل بساطة بالسعادة لحضورها.

عاطفيا إياك والتلّهي بالسطحيات وإنتبه لإنتقال جوبيتور من برج الحوت وتناغمه مع القمر في العقرب، وهذا من شأنه أن يُشوش عليك الأجواء قليلاً ويجعلك تغرق في الأوهام بين الأربعاء 29 والخميس 30. يخف النمط في الوقت هذا، وتضطر للتألقم مع جديد. أما الخبر الجيد هو أنك تُنهي السنة هذه مع يوم واعد، تُطيب خلاله اللقاءات وتشعر بالإطمئنان خاصةً يوم 31.

برج العذراء

تُحقق اهدافاً كثيرة ومهمة بين يوم الثلثاء 21 والأربعاء 22، إذا أقدمت بشجاعة وثقة في النفس على عملك. تكون على موعد مع الإنجازات المهنية وقد تُحقق أرباحاً كثيرة بين يوم الإثنين 27 والثلثاء 28. كن متيقظاً جداً إبتداءً من يوم الإثنين 27، فقد تُحالفك الظروف للإستفادة منها بطريقة إستثنائية. لا تفوّت الفرص خاصةً يوم الخميس 30، والذي يُعتبر يوماً جيداً وقد تقطف خلاله ثمار جهودك.

عاطفيا: تكون سعيداً جداً وتتمتع في أوقات عذبة بين الجمعة 24 والأحد 26، وتكون على موعد مع الرومانسية. حاول الإبتعاد عن التوتر والغضب في آخر يوم من السنة هذه، أي يوم الجمعة 31.

برج الميزان

ستمُر بفترة من الإحراج والتحديات وربما مواجهة مع بعض الأطراف. تتخذ قرارات مصيرية في الوقت هذا، خاصةً بين السبت 25 والخميس 30. تُعد الفترة هذه مهمة جداً ومطلوب منك الهدوء والتفكير العميق خاصةً بين الأربعاء 22، والخميس 23، فقد تدرس وضعاً أو مشروعاً أو من الممكن أن تنتقل إلى جديد أو تُباشر بفكرة معينة تُروّج لها أو تتلقى عرضاً، إنما عليك أن تبقى دائماً هادئاً، ذلك أنّ الفترة المهمة تقع بين 25 و30. إبتداءً من يوم الإثنين 27، قد تقود حملة أو تترأس عملاً أو تتصرف بطريقة واثقة ومهما كانت الأجواء عليك أن تكون واثقاً من نفسك. وستُظهر مرة أخرى أنّ توقعاتك لم تكن وهمية.

عاطفيا: يُحذرك الفلك من بعض الإرباكات على الصعيد الشخصي بين يوم الأحد وحتى آخر الشهر، ويطلب منك التفكير العميق وحسم علاقتك في آخر السنة هذه، وربما أي قرار تأخذه في الفترة هذه قد يكون له الوقع الايجابي في المستقبل.

برج العقرب

عليك أن تكون واعياً جداً في الفترة هذه، ويجب القيام بالمساعي والجهود من دون أي آثار سلبية. تكون الأيام الأخيرة من الشهر مهمة جداً، حتى لا تنام على أمجادك خاصةً في أول فترة يعني الأربعاء 22 والخميس 23، حتى لا تتفاجأ في ضربة يُحضرها لك الأعداء. تسمع خبراً جيداً في المجال المهني يوم الجمعة 24. تنكب على أعمالك من دون إمتعاض وتعدك الأفلاك بما هو مناسب لك وبتغييرات لمصلحتك إذا أحسنت التصرف والحرص بين الأربعاء 29، والخميس 30.

عاطفيا: تعيش أحلاماً سعيدة على الصعيد الشخصي والعائلي بين الجمعة 24 والسبت 25. ينتقل جوبيتور إلى برج الحوت الخميس 30، ويعدك إمّا بالشفاء أو بصحة جيدة أو الإنعتاق نحو الحرية التي إنحرمت منها طوال السنة هذه، وقد تعيش أحلاماً سعيدة جداً على الصعيد العاطفي.

برج القوس

تنكب على دراسة مسألة مالية بين يوم الإثنين 27 والثلثاء 28، وتُصحح بعض الأرقام وتتوصل إلى الطمأنينة. كن صبوراً حتى تطّلع على كل المعلومات وتأخذ في بعض النصائح في نهاية الشهر حتى لا تقع في الأخطاء. يدخل جوبيتور يوم الخميس 30 إلى برج الحوت لمعاكسة القمر في برجك بين 30 و31، لذا كن حذراً جداً ومتحفظاً فقد تكون الأمور سيئة وربما تحمل بعض التوتر.

عاطفيا: تكون على مفترق طريق جديد، وتجني أموراً كثيرة بين الأربعاء 22 والخميس 23. ويحملان لك هذين اليومين حظوظاً كبيرة جداً. يطرأ حدثاً ويكون متشابك بين يوم الجمعة 24 والسبت 25، ويكون التشنج كبيراً جداً خلالهما ويصعب عليك إلتقاط الأنفاس والتصرف بطريقة هادئة. يجعلك مارس متوتراً أيضاً ويُثير بعض التشنجات في منافسة تطرأ وتستدعي الإستنفار.

برج الجدي

لا تخجل أو تخشى من أي تغيير متعلق بقرارات مهنية بين يوم الأربعاء 22 والخميس 23. قد تتولّى أنت مهمة التغيير وتأخذ القرارات. يُعتبر يوم الجمعة 24 والسبت 25، الفترة الأفضل خلال الأسبوع هذا، لذا حاول أن تستفيد من الأجواء. تُبادر إلى جديد وتُعلن عن موقف أو إرتباط أو إنتماء. تفيض حيوية في آواخر الشهر، لكن حاذر من بعض التوتر أو التهور بين يوم الإثنين 27 والثلثاء 28، لأنّ في هذين اليومين قد تُعاكسك خلالهما الأقدار.

عاطفيا: عليك أن تبقى حذراً وترضى بالرضوخ لبعض التوجيهات والقرارات العامة بدون إعتراض، فقد يصعب عليك الشعور بانك أنت لست القائد في الفترة هذه، لكن الأمور تتغير بسرعة أو تُسلم للأمر الواقع بإنتظار تغيير يحصل حتماً بين يومي الأربعاء 29 والخميس 30، وتجد في الوقت هذا مبتغاك. يدخل جوبيتور إلى برج الحوت يوم الخميس 30، لفتح صفحة جديدة من الحظوظ الكبرى تمتد على مدار السنة المقبلة.

برج الدلو

تُنجز مهمة دقيقة جداً وصعبة يوم السبت 25، وتسعد بخبر أو بنتيجة بين الإثنين 27 والثلثاء 28، لكن في الفترة هذه تحتار بأمرك ويصعب عليك الخيار ومن الأفضل أن لا تأخذ قراراً إذا لم تكن واثقاً من كل التفاصيل. حاول الحصول على المعلومات اللازمة لأنّ الفترة الواقعة بين الأربعاء 22 والأحد 26، حافلة بالمفاوضات والإلتباسات والمغامرات، لذا خذ قرارك بين 27 و28. تُحقق نجاحاً كبيراً في آواخر الشهر لكن عليك العمل في الظل والإبتعاد عن أجواء الإحتفالات والإبتهاج.

عاطفيا: حاذر من بعض المضايقات ومحاولة البعض محاصرتك أو خلق المتاعب لك بين يوم الأربعاء 22 والخميس 23. إذا لم تكن سعيداً في علاقة شخصية فحاول التعبير عن نفسك من دون تحفظ بين يوم الجمعة 24 والسبت 25 أو الأحد 26.

برج الحوت

تدعمك الشمس إبتداءً من الأربعاء 22 وحتى آخر يوم من الشهر. تُحقق مشاريعك وطموحاتك أفضل النتائج، وتأتي الصدف لدعمك وحتى لو كنت غير محتاجاً لها. تابع طريقك إعتباراً من الإثنين 27 نحو النجاح، مدعوماً من كوكب مارس. أما الخبر الأفضل فهو دخول جوبيتور كوكب الحظ إلى برجك بتاريخ 30، ويعدك بشعبية كبيرة وبتقدير مهم ويُبشرك بسنة آتية ومميزة جداً. سيكون الأربعاء 29 والخميس 30، مسرحاً لنجاح عظيم. أمّا يوم الجمعة 30، فيدعوك إلى عدم المغامرة والرد على بعض الإستفزازات.

عاطفيا: كن حريصاً على الكتمان والتحفظ الشديد بين يوم الجمعة 24 والسبت 25، على كل الأصعدة حتى لا يُفتضح أمراً يتعلق بأسرار عائلية أو شخصية. لا تُعطي الآخرين فرصة لإكتشاف ما يُزعجك أو التعرف إلى نقاط ضعفك. خذ قراراتك بصمت.