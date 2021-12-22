17
o
بيروت
21
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
13
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
إبنة الـ20 شهرا ضحيّة لجريمة اغتصاب مروّعة... تُوفيت بعدما داس عليها القاتل بأقدامه لمدّة ساعة!
Lebanon 24
22-12-2021
|
05:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
حكمت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، بالسجن 30 عاما على رجل اعتدى جنسيا على طفلة رضيعة تبلغ من العمر 20 شهرا وقتلها.
وأصدرت المحكمة الفرعية في مدينة دايجون بوسط البلاد، حكما بالسجن 30 عاما على الرجل البالغ من العمر 29 عاما، والذي يعرف بإسمه العائلي "يانغ"، بعد إدانته بـ"اغتصاب" وقتل ابنة صديقته التي تعيش معه في شهر حزيران الماضي.
وتم اتهام يانغ بإساءة معاملة الطفلة وقتلها لأنها لم تتوقف عن البكاء ليلة 15 حزيران بعد أن غطاها ببطانية ثم ضربها بقبضة اليد والدوس عليها بأقدامه لمدة ساعة تقريبا بينما كان مخمورا في منزله في دايجون، على بعد حوالي 165 كيلومترا جنوبا عن سيئول.
كما اتهم باغتصاب الطفلة قبل ضربها حتى الموت.
ويزعم أن يانغ وأم الطفلة التي تعرف باسمها العائلي "جيونغ"، أخفيا جثة الضحية في صندوق ثلج في حمامهما.
وقالت المحكمة إن "اعتداء يانغ جنسيا والضرب العشوائي للضحية التي رعاها بنفسه حتى الموت كان مروعا لدرجة أنه لا يمكن وصفه بالكلمات. بالنظر إلى جرائم مماثلة في أجزاء مختلفة من المجتمع ، يجب أن ينال عقابا مشددا"، مضيفة أن العقوبة جاءت اعتبارا لاعتراف يانغ بجرائمه وندمه الصادق وغيرها من الظروف.
كما حكمت المحكمة على جيونغ بالسجن لمدة عام ونصف بتهمة مساعدة يانغ في إخفاء جثة الضحية. وقالت إن جيونغ ربما كانت تفتقر إلى القدرة على معالجة جريمة القتل بسبب الضرب المتواصل من قبل يانغ.
الأكثر قراءة
خبيرٌ يكشف مفتاح الحل للدولار في لبنان.. وهذا ما قاله عن "سعر الصرف"
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف مفتاح الحل للدولار في لبنان.. وهذا ما قاله عن "سعر الصرف"
14:00 | 2021-12-21
21/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة أكثر من 500 مليون ليرة من هذا "السوبرماركت"
Lebanon 24
سرقة أكثر من 500 مليون ليرة من هذا "السوبرماركت"
10:47 | 2021-12-21
21/12/2021 10:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تتذكرون "الكستناء"... أسعارها خيالية!؟
Lebanon 24
هل تتذكرون "الكستناء"... أسعارها خيالية!؟
08:08 | 2021-12-21
21/12/2021 08:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقع قد يرفع فاتورة المولدات.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقع قد يرفع فاتورة المولدات.. ماذا يحدث؟
14:28 | 2021-12-21
21/12/2021 02:28:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة نائب سابق... والحريري ينعيه بهذه الكلمات
Lebanon 24
وفاة نائب سابق... والحريري ينعيه بهذه الكلمات
09:28 | 2021-12-21
21/12/2021 09:28:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:00 | 2021-12-22
قرار هام من النيابة العامة بقضية "الجبن الفاسد".. وتفاصيل صادمة!
03:30 | 2021-12-22
في آخر أسبوع من الـ 2021.. هذا ما ينتظر الأبراح من أحداث ومفاجآت بحسب توقعات ماغي فرح
03:11 | 2021-12-22
معالم سياحية لا يمكنك زيارتها في 2022.. ما السبب؟
02:00 | 2021-12-22
بطلات "الجنس والمدينة" يدعمن نساء اتهمن كريس نوث بـ "اعتداءات جنسية"
01:00 | 2021-12-22
في الشتاء... 5 نصائح تمنحك النشاط عند الصباح
00:30 | 2021-12-22
أصحاب هذه الأبراج قد يحولون حياتكم إلى جحيم.. احذروا منهم!
فيديو
بعد اعتزاله المثير للجدل.. توضيح من أدهم نابلسي: لم أقل الفن حرام! (فيديو)
Lebanon 24
بعد اعتزاله المثير للجدل.. توضيح من أدهم نابلسي: لم أقل الفن حرام! (فيديو)
04:12 | 2021-12-22
22/12/2021 14:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن نظرية "الأرض المسطحة".. هذا ما كشفته مجلة علمية (صور وفيديو)
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن نظرية "الأرض المسطحة".. هذا ما كشفته مجلة علمية (صور وفيديو)
08:00 | 2021-12-19
22/12/2021 14:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت ببدلة رجالية.. ميريام فارس تُشعل الرياض برقصها وتبكي على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت ببدلة رجالية.. ميريام فارس تُشعل الرياض برقصها وتبكي على المسرح! (فيديو)
02:00 | 2021-12-19
22/12/2021 14:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact