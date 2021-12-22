منوعات

عمرها أكثر من 900 عام... زيتونة معمرة

Lebanon 24
22-12-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-899669-637757805144793595.jpg
Doc-P-899669-637757805144793595.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لفت موقع "موزاييك" إلى أن زيتونة "العكاريت" التي توجد في ولاية تطاوين، تعد الأكبر عمرا وحكما في تونس المعروفة بغاباتها من هذه الشجرة المباركة.

ونقل الموقع عن رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين نبيل اليحياوي إشارته إلى أنها تعود لـ 40 فردا من عائلة العكروت.

أما أصحاب هذه الشجرة المباركة، فيؤكدون أن عمرها تجاوز 900 عام، ويبلغ محيطها 135 مترا، ومساحتها المغطاة 1100 متر مربع، في حين أن ارتفاعها يصل إلى 5 أمتار، ونوعيتها تنتمي إلى "الزيتون الشملالي".

والمدهش أن إنتاج هذه الزيتونة التونسية العتيقة في السنوات المطيرة يتراوح بين 1200 و 1500 لتر من الزيت".

( موزاييك)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2021-12-22
15:15 | 2021-12-22
14:34 | 2021-12-22
12:38 | 2021-12-22
12:15 | 2021-12-22
12:00 | 2021-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website