اليكم ابرز توقعات جومانة وهبي للأبراج للعام 2022

ماذا يحمل العام 2022 من توقعات للأبراج على الصعيد المهني؟! وهل سيحظى البعض بفرص جديدة ويحققون طموحاتهم وآمالهم في هذا العام؟! ومن هي الأبراج الأكثر حظاً وتلك التي لن يحالفها الحظ؟! في الآتي، يعرض موقع "سيدتي.نت" توقعات الأبراج للعام 2022 على الصعيد المهني، بحسب خبيرة الأبراج جومانة وهبي:

برج الحمل 2022عام 2022، ستضاعف أيها الحمل حذرك المهني وستسعى لتصحيح سلوك معين مرتبط ببعض التحديات المالية التي رافقتك لفترات طويلة، حتى لو تأثرت معنوياتك بخلفياتها العميقة ببادىء الأمر. تعدك الأجواء الفلكية في الربع الثاني من عام 2022، في تحسن موقعك الجديد وتحديد دورك المرتبط بالتغييرات الحتمية قبل البدء باختيار الخطوة الاكتر أهمية بالنسبة لك، وتبدو حظوظك بالسفر مفتوحة وحتى حظوظك بالتحرر من بعض القيود القانونية تبدو واعدة.برج الثور 2022تضاعف جهودك لإطلاق مشروعك الخاص ضمن نطاق الأعمال التي تهمك. ومن المحتمل تستأنف نشاط عمل توقف فجأة لظروف ما، أو متابعة حقوق مالية تجمدت بحكم الظروف وتعتبر الأشهر الثلاثة أيار وحزيران وتموز الأفضل لتحسين ظروفك المالية. قد تقدم على شراء منزل جديد وتنقل للسكن به.برج الجوزاء 2022يحمل عام 2022 لمولود برج الجوزاء، بعض الاحتكاكات والمناورات المهنية ابتداءاً من الأشهر الأولى لهذا العام. ولكن، سرعان ما تتخذ القرار الصائب لحلها وتحديد خياراتك النهائية. يبدو أن الأشهر الثلاثة شباط وآذار ونيسان تحمل معها مرحلة من التغييرات المهنية والادارية التي تضطرك لتغيير اتجاهك او وظيفتك الأساسية. هنالك مشاريع جديدة بانتظارك أو سفر بغرض العمل، وستبدأ حصاد النتائج المرضية وجني الأموال ابتداءاً من شهري حزيران وتموز. أما الحدث المفاجئ على الصعيد المهني وخصوصاً المادي سيكون بانتظارك في النصف التاني من هذا العام.برج السرطان 2022تشعر بعدم الرضا عن وضعك الوظيفي الراهن، مما تضطر الى تغيير بعض العادات المرتبطة بوضعك المالي تحديداً، خصوصاً في الربع الاول من هذا العام. ومن المتوقع تبديلات مهمة مرتبطة بحياتك بشكل عام. أما النص الثاني من هذا العام، سوف تتمّكن من زيادة مدخولك المالي من خلال نشاط جديد تقوم به يضمن لك تسويق مؤهلاتك على أوسع نطاق وتبدو جاهزاً لإتمام خطواتك فيها بأسرع وقت.برج الأسد 2022تعيد حساباتك أيها الأسد بشكل جدي في وضعك المهني. تعاني من وعودات مالية من الصعب الالتزام فيها بالوقت المحدد بالاضافة لبعض التحولات المهنية الصعبة التي يشهدها محيط عملك الحالي وخصوصاً في بداية الأشهر الأولى من هذا العام. لكن، هنالك تسوية مالية بانتظارك تزيل عواقب شهدتها وأثرت على حالتك النفسية. يعدك عام 2022 أيها الأسد بالسفر. وقرار عقاري بانتظارك.برج العذراء 2022تمر أيها العذراء بضغط مهني كبير في بداية عام 2022، الأمر الذي يحثك على القيام بخطوى جريئة على الصعيد المهني يتعلق إما بفسخ عقد عمل أو ارتباط مهني جديد. من المتوقع أن ترسم مستقبلاً جديداً مع جهة مهنية تقدر جهودك وكفاءاتك العلمية. احذر من الحسد.برج الميزان 2022تحمل بداية عام 2022 معها ضمانات مرتبطة بقرارات وإجراءات مهنية جديدة. وتوفر لك أجواءً مناسبة للسفر وتحقيق الأرباح المطلوبة بشكل تدريجي، وخصوصاً في الربع الأول من السنة. وكل ما زادت حاجتك لإصلاح وضعك المهني سيزيد اهتمامك باستعادة حضورك المالي بشكل فعّال. قد تحتاج للاستعانة بمصادر خارجية بهدف تحقيق الاستقرار المادي.برج العقرب 2022تشهد بعض التقلبات المهنية فتحاصرك بسلبياتها. لكن في نفس الوقت تساعدك على تغيير مجرى حياتك المهنية الى الأفضل. من المحتمل أن تقدم على مشاريع خاصة أو وظيفة أخرى تضمن لك الاستقرار المادي. فالأجواء الفلكية تعدك بتغييرات مهمة على الصعيد المهني والمادي في الربع الول من العام 2022.برج القوس 2022تشعر بإنك بحاجة للسفر والاستقرار الجدي وحاجتك هذه ستجعلك تفكر بمشاريع مهنية عديدة. لا سيما في الربع الأول من العام 2022. لكن، خوفك من الفشل سيجعلك تركز على مشروع تجاري واحد وضمن ميزانية معقولة أو محدودة، الى جانب حرصك على أموالك أو وظيفتك الثابتة وحمايتها من الخسارة. تبدو طموحاتك المهنية تجعلك تترقب بحذر كل شي يدور من حولك قبل البحث عن أي عمل جديد مرتبط بمصدر خارجي.برج الجدي 2022تنتظرك فرصاً جديدة على الصعيد المهني في العام 2022 أيها الجدي، وستحصل على ترقية أو مكافأة، ما يجعلك تقدم على عمل جديد أو مشروع ما قد كنت خططت له مسبقاً. أما بعض مواليد الجدي يعدهم العام 2022 بإحراز تقدماً ملحوظاً على الصعيد المهني وحتى المادي، مما يجعلهم يسددون بعض المستحقات المالية مع الحرص على زيادة مكاسبهم المادية بشتى الطرق.برج الدلو 2022سيكون عام 2022 بالنسبة لمولود برج الدلو حساساً جداً على الصعيد المهني والمالي. تكون أسير قناعاتك في بداية العام، وتجتهد لحلحلة قضية مهنية معقدة وتبذل قصارى جهدك لمعالجتها. يبدو أن معظم مواليد الدلو يفكرون بالاستثمارات العقارية او المشتركة مع مقربين منهم أو حتى السفر. أما النصف الثاني من العام 2022، تعدك الأفلاك بمكاسب مالية جديدة، وتنصحك بعدم المغامرة.برج الحوت 2022تضاعف جهودك مهنياً، وتُعير اهتماماً بالغاً لعقار ما أو مطالبة بحقوق مالية قديمة. يعد الفلك مولود برج الحوت بالتحرر من قيود مهنية، مما يسمح لك الانتقال الى وظيفة جديدة أو تستعد لإطلاق مشروعك الخاص لطالما سعيت الى تحقيقه. وكذلك أنت بصدد عقد مصالحة أو تسوية ما مع جهة اختلفت معها بالسابق. افرح أيها الحوت، ستحقق أرباحاً مالية في منتصف هذا العام.