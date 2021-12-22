أضخم صفقة في عالم الإبل... البائع لا ينام الليل

تراجع مواطن سعودي عن تأجير إبله في صفقة بقيمة 20 مليون ريال (حوالي 5.3 مليون دولار) لمدة 48 ساعة فقط.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن حثلين، في تصريحات تلفزيونية إن المؤجر عبد الله بن عودة أراد التراجع عن تأجير "الفرديات" وقال إنه "لم ينم طوال الليل" لأنه استكثر مبلغ الـ20 مليون ريال الذي دفعه الدبوس بعد الاتفاق معه وقال: "أنا كتبت لك رقمًا تعجيزيًّا".وكان فهد بن حثلين قد نشر مقطع فيديو للصفقة بين "عبد الله بن عودة، ومهندس الصفقات عبد الله الدبوس"، التي تداولت وسائل إعلام محلية بأنها "الأكبر في عالم الإبل".وقد رفض الدبوس تخفيض المبلغ قائلًا: "علي الطلاق ما يرجع منها ريال". وقال بن حثلين إنها سابقة تاريخية لم تحدث من قبل وإنه موقف يدرس.