المصري بيغ رامي يستعرض عضلاته بعد زواجه الثاني (فيديو)

نشر المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيغ رامي"، فيديو خطف فيه الأنظار، بعد استعراض عضلاته للمرة الأولى بعد زواجه الثاني.

واستعرض بيغ رامي عضلاته في مقطع فيديو تداوله عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لا تتجاوز مدته 5 دقائق.وظهرت تعليقات متفاوتة في الفيديو الذي نشره ممدوح السبيعي، حيث نشر أحد الأشخاص تعليقًا قال فيه: "مش مزياده ولا اي حاجه انت خاسس جدا و صغيرت اوي هو في ايه ده نظام مثلا ده نفسيا انت تمام يعني انا بحبك جدا ومحتاج افهم بس".بينما رأى البعض أنه جسمه في تحسن وأن البطولة القادمة الخاصة بمستر "أوليميبا" ستكون من نصيبه.