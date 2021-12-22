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فيديو مثير... فجر سيارته بسبب 22 ألف دولار

Lebanon 24
22-12-2021 | 12:38
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قام رجل في فنلندا بما لا يمكن أن يخطر على البال، بعدما شعر بخيبة أمل بسبب الثمن الباهض الذي طلبته شركة "تسلا" لإصلاح سيارته الكهربائية.

وقال موقع "أي بي بي لايف" إن أحد عملاء "تسلا" الساخطين قام بتفجير سيارته بالديناميت، ووثق العملية كلها بالفيديو، ثم قام بنشره على وسائل التواصل الاجتماعي.
 
وظهر الفيديو لأول مرة، السبت، على قناة "Pommijatkat"، قبل أن ينتشر على نطاق واسع في مختلف دول العالم، حيث حصد حتى الآن أكثر من 9 ملايين مشاهدة.

وأوضح المصدر أن الرجل وبعض مساعديه قاموا بوضع 30 كغم من الديناميت في سيارة تسلا، التي تبلغ قيمتها نحو 66 ألف دولار، ثم قاموا بتفجيرها.
 
لماذا قام بتفجير السيارة؟

في الفيديو الذي نُشر على موقع يوتيوب، كشف الرجل سبب التفجير، قائلا إنه شعر بخيبة أمل من الخدمة التي قدمتها شركة "تسلا"، بعد أن واجهت سيارته بعض المشكلات.

وقال: "اشتريت سيارة تسلا إس عام 2013، وسارت بشكل جيد جدًّا لأول 1500 كيلومتر... لكن بعد مرور بعض الوقت بدأت تعاني من بعض المشكلات. لذلك أرسلتها إلى محطة الخدمة لإصلاحها".

وأضاف: "هناك، عملوا في السيارة لمدة شهر تقريبًا، ثم تلقيت اتصالًا يخبرونني فيه بأنهم لا يستطيعون إصلاح سيارتي".

وتابع: "كانت الطريقة الوحيدة لإصلاح السيارة هي تغيير خلية البطارية بالكامل، والتي ستكلفني ما لا يقل عن 22 ألف دولار. بعد سماع ذلك، أخبرتهم أنني سأستلم السيارة من محطة الخدمة وسأفجرها بقنبلة".

ونفذ الرجل وعده، حيث جهز كل الأمور اللوجسيتية، بما فيها وضع الديناميت وتركيب الكاميرات للتسجيل، وتحديد مكان آمن وجذاب لتفجير سيارته.
 
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