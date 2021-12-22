فيديو مثير... فجر سيارته بسبب 22 ألف دولار

قام رجل في فنلندا بما لا يمكن أن يخطر على البال، بعدما شعر بخيبة أمل بسبب الثمن الباهض الذي طلبته شركة "تسلا" لإصلاح سيارته الكهربائية.



وقال موقع "أي بي بي لايف" إن أحد عملاء "تسلا" الساخطين قام بتفجير سيارته بالديناميت، ووثق العملية كلها بالفيديو، ثم قام بنشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهر الفيديو لأول مرة، السبت، على قناة "Pommijatkat"، قبل أن ينتشر على نطاق واسع في مختلف دول العالم، حيث حصد حتى الآن أكثر من 9 ملايين مشاهدة.



وأوضح المصدر أن الرجل وبعض مساعديه قاموا بوضع 30 كغم من الديناميت في سيارة تسلا، التي تبلغ قيمتها نحو 66 ألف دولار، ثم قاموا بتفجيرها.