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منوعات
بسبب قيود كورونا... زواج "افتراضي" يثير ضجة في هذا البلد العربي
Lebanon 24
22-12-2021
|
14:34
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مع الإجراءات الاحترازية المشددة في الأردن، على حفلات الزفاف، والتي صعبت حضور الكثيرين للاحتفالات، ومع ارتفاع تكاليف إقامة الأعراس، قرر عروسان إقامة "حفل زفافهما" بطريقة مختلفة، أصبحت حديث الإنترنت في الأردن.
وأعلنت وزارة الصحة الأردنية منع حضور الحفلات والمهرجانات وحفلات الزفاف، إلا لمن تلقى جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بالإضافة إلى إحضار فحص كورونا سلبي النتيجة، مدته 48 ساعة.
تلك القوانين الصارمة، وضعت عروسين من الأردن بمواجهة صعوبات كبيرة أمام إقامة حفل زفافهما، مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا وشروط وزارة الصحة المشددة بالإضافة للارتفاع الكبير بتكاليف الزفاف، مما دفعهما لإقامة حفل زفاف "افتراضي" عبر صفحتهما على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
العروسان قالا إن تكاليف حفل الزفاف الكبيرة بالإضافة للحالة الوبائية، جعل الأمر معقدا ومكلفا، لذا قررا توفير الوقت والمال، وإقامة حفل زفافهما في منزلهما، وبثه عبر خاصية البث المباشر على فيسبوك.
وشارك الأصدقاء فرحة العروسين، اللذان نشرا كذلك رقم حساب لتلقي "النقوط".
ومنذ بدء جائحة كورونا، استغل عدد كبير من الشباب المقبلين على الزواج قرار الحكومة بإغلاق قاعات الأفراح، وأقاموا احتفالات بسيطة، في محاوله منهم لتوفير المال مع الارتفاع الكبير لتكاليف الاحتفالات.
وعلى الرغم من إعادة افتتاح صالات الأفراح قبل 5 أشهر، إلا أن الإقبال على الصالات لا يزال ضعيفا وسط تخوفات من الارتفاع الكبير بعدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجل الأسبوع الأول من هذا الشهر حوالي 35 ألف إصابة، وهو أعلى رقم سجل في عدد الإصابات في الأردن.
المصدر: سكاي نيوز
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