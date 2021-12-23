"Baby Yingliang"....ديناصور محفوظ بشكل مذهل يستعد للخروج من بيضته!

اكتشف علماء جنين ديناصور محفوظاً بشكل مذهل، يعود تاريخه إلى ما لا يقل عن 66 مليون عام، يستعد للخروج من بيضته بالطريقة نفسها التي تتبعها الطيور.وعُثر على البيضة في مدينة غانتشو الصينية، وكان ظهر الجنين منحنياً، وهذه الوضعية لم تُشاهَد سابقاً لدى الديناصورات لكنها معروفة جيّداً عند الطيور.وأطلق على الديناصور الجنين اسم الطفل ينغليانغ. ويُعتقد أنه من نوع ديناصورات الثيروبود، أو الأوفيرابتورسور، بدون أسنان.وأوضح العلماء أن ذلك يدل على أنّ أصل هذا السلوك لدى الطيور الحديثة يعود إلى أسلافها من الديناصورات.