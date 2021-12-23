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منوعات
"Baby Yingliang"....ديناصور محفوظ بشكل مذهل يستعد للخروج من بيضته!
Lebanon 24
23-12-2021
|
02:00
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اكتشف علماء جنين ديناصور محفوظاً بشكل مذهل، يعود تاريخه إلى ما لا يقل عن 66 مليون عام، يستعد للخروج من بيضته بالطريقة نفسها التي تتبعها الطيور.
وعُثر على البيضة في مدينة غانتشو الصينية، وكان ظهر الجنين منحنياً، وهذه الوضعية لم تُشاهَد سابقاً لدى الديناصورات لكنها معروفة جيّداً عند الطيور.
وأطلق على الديناصور الجنين اسم الطفل ينغليانغ. ويُعتقد أنه من نوع ديناصورات الثيروبود، أو الأوفيرابتورسور، بدون أسنان.
وأوضح العلماء أن ذلك يدل على أنّ أصل هذا السلوك لدى الطيور الحديثة يعود إلى أسلافها من الديناصورات.
ويبلغ طول "Baby Yingliang" من رأسه إلى نهاية ذيله 27 سم. وهو في البيضة التي طولها 17 سنتمترا.
ويقول البروفيسور ستيف بروسات، من جامعة إدنبرة، "هذا الجنين بداخل البيضة هو أحد أجمل الأحافير التي رأيتها على الإطلاق. وهذا دليل إضافي على اكتشاف العديد من السمات المميزة للطيور الحديثة، التي ظهرت لأول مرة، في أسلافها - الديناصورات ".
ويأمل الباحثون أن تؤكد الاكتشافات الجديدة فرضيتهم حول أوجه التشابه في التطور الجنيني للديناصورات والطيور.
المصدر:
سكاي نيوز
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