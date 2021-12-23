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"جريمة مروعة"...دهس معلمة وابنتيها في بلد غربي !

Lebanon 24
23-12-2021 | 05:00
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دهس قائد سيارة معلمة وابنتيها في أحد شوارع شرق الرياض، أثناء ممارسته التفحيط، ما أسفر عن وفاة الطفلتين ونقل المعلمة إلى العناية المركزة في حالة حرجة.

وتصدر وسم #نسرين_النوفل قائمة الترند على موقع "تويتر" في السعودية بعد حادث الدهس من جانب قائد المركبة الذي يبلغ 12 عامًا، بحسب المتداول.

وذكر مغردون في الوسم، أن قائد السيارة (مراهق) كان يمارس التفحيط وفقد السيطرة على مركبته، ودهس المعلمة نسرين النوفل، التي كانت تعبر الطريق مع طفلتيها "جنى ولين".
 
وأظهرت أول صورة تداولها مغردون في الهاشتاغ لحظة انحراف المركبة قبل دهس المعلمة نسرين النوفل مع طفلتيها، وسط مطالبات بالقبض عليه وتوقيع العقوبات النظامية بحقه.

وقالت مغردة: ‎نسرين النوفل أكثر وحدة أشوفها قدوة لي في هذه الحياة (كيف أتعلم منها الصبر والسعادة لو بالشي البسيط، كيف تعلمني أن الوناسة مو لازم بالمعصية) ربِ أجبر قلبها وأنزل عليها شفاء وسكينة وقوة، ربي كن لها عوناً ومعيناً ونصيراً.
 
وأضافت مغردة أخرى: نعم المعلمة الصالحة المحفزة، تدرس بنت أختي، تلقنهم السيرة وتعلمهم إياها، فيارب اشفها وعافها، وارحم بنتيها واجعلهما شاهدتين لها، واربط على قلب أهلها وأحبابها.

وغرد الإعلامي طارق النوفل شقيق المعلمة نسرين: ‏أختي وقرة عيني أم ياسر ترقد في العناية المركزة، إثر حادث مروري، فقدت فيه طيرين من طيور الجنة "جنى ولين"… إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار، اللهم اربط على قلبها وأفرغ عليها صبرا وجعل جنى ولين شفيعتين وستاراً عن النار، دعواتكم لها.
 
 
المصدر: العربية
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