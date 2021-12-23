16
o
بيروت
16
o
طرابلس
12
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
امرأة متوفية تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. كيف ذلك؟
Lebanon 24
23-12-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في واقعة غريبة شهدتها الهند، تلقت امرأة توفيت قبل شهرين رسالة تفيد بتلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا بنجاح.
وحسب ما ذكرت صحيفة "ديكان هيرالد" الهندية، فإن الواقعة حدثت في قرية خارماولي بولاية بيهار، بعدما تلقى زوج المرأة المتوفية "الرسالة المفاجئة" على الهاتف.
وقال رام أودغار ثاكور، زوج لالو ديفي: "يوم 19 سبتمبر، توفيت زوجتي متأثرة بمرض أصابها، كما أصدرت دائرة التخطيط والتنمية في بيهار شهادة الوفاة في نفس اليوم".
وتابع: "وبعد مرور شهرين على وفاتها، تلقينا الآن رسالة من وزارة الصحة، تخبرنا أن زوجتي المتوفية حصلت على شهادة التطعيم بعد تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا".
وباتت شهادة التطعيم، التي تم إصدارها للسيدة المتوفية، حديث النشطاء على المواقع الاجتماعية في الهند، الذين قالوا إن "هذا الأمر يدل على الحيل التي تقوم بها السلطات لإظهار أن فئة واسعة من الناس حصلت على لقاح كورونا".
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
سعر الكروسان في مطار بيروت يفاجئ المواطنين... كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر الكروسان في مطار بيروت يفاجئ المواطنين... كم بلغ؟
14:01 | 2021-12-22
22/12/2021 02:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أبراج يجذبون المال وكأنهم مغناطيس.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
5 أبراج يجذبون المال وكأنهم مغناطيس.. هل أنت من بينهم؟
00:30 | 2021-12-23
23/12/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:45 | 2021-12-22
22/12/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم ابرز توقعات جومانة وهبي للأبراج للعام 2022
Lebanon 24
اليكم ابرز توقعات جومانة وهبي للأبراج للعام 2022
09:25 | 2021-12-22
22/12/2021 09:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار عاد الى جيوب اللبنانيين... ولكن!
Lebanon 24
الدولار عاد الى جيوب اللبنانيين... ولكن!
06:21 | 2021-12-23
23/12/2021 06:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
07:42 | 2021-12-23
في هذه الاشهر ستكسب ارباحاً مالية كبيرة.. اليكم توقعات ماغي فرح لهذا البرج في 2022
07:38 | 2021-12-23
جريمة مروّعة بطلها طبيب... سحل والدته وشنقها حتى الموت وطارد والده بسكين محاولا قتله!
05:00 | 2021-12-23
"جريمة مروعة"...دهس معلمة وابنتيها في بلد غربي !
04:35 | 2021-12-23
جريمة مأساوية تهز بلدا عربيا.. طبيب سحل والدته وشنقها حتى الموت!
04:11 | 2021-12-23
مال وسفر وحب.. إليكم توقعات جديدة للأبراج للعام 2022
02:00 | 2021-12-23
"Baby Yingliang"....ديناصور محفوظ بشكل مذهل يستعد للخروج من بيضته!
فيديو
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
04:31 | 2021-12-23
23/12/2021 16:14:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
02:00 | 2021-12-23
23/12/2021 16:14:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"Changan" تطرح سياراتها "الكروس أوفر" الجديدة... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"Changan" تطرح سياراتها "الكروس أوفر" الجديدة... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2021-12-22
23/12/2021 16:14:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact