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امرأة متوفية تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. كيف ذلك؟

Lebanon 24
23-12-2021 | 08:00
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في واقعة غريبة شهدتها الهند، تلقت امرأة توفيت قبل شهرين رسالة تفيد بتلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا بنجاح.


وحسب ما ذكرت صحيفة "ديكان هيرالد" الهندية، فإن الواقعة حدثت في قرية خارماولي بولاية بيهار، بعدما تلقى زوج المرأة المتوفية "الرسالة المفاجئة" على الهاتف.

وقال رام أودغار ثاكور، زوج لالو ديفي: "يوم 19 سبتمبر، توفيت زوجتي متأثرة بمرض أصابها، كما أصدرت دائرة التخطيط والتنمية في بيهار شهادة الوفاة في نفس اليوم".
وتابع: "وبعد مرور شهرين على وفاتها، تلقينا الآن رسالة من وزارة الصحة، تخبرنا أن زوجتي المتوفية حصلت على شهادة التطعيم بعد تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا".

وباتت شهادة التطعيم، التي تم إصدارها للسيدة المتوفية، حديث النشطاء على المواقع الاجتماعية في الهند، الذين قالوا إن "هذا الأمر يدل على الحيل التي تقوم بها السلطات لإظهار أن فئة واسعة من الناس حصلت على لقاح كورونا".
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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