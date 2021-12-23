مال وسفر وحب.. إليكم توقعات جديدة للأبراج للعام 2022

أيام قليلة وتبدأ سنة جديدة مليئة بأحداث مختلفة على جميع الأصعدة سواء المهنية أو العاطفية والصحية أيضاً، لذلك يبحث الكثير من الأشخاص خلال هذه الفترة عن توقعات الأبراج الفلكية للعام الجديد، للاطمئنان على مستقبلهم، حتى يشعرون بالتفاؤل ويقبلون على العام المقبل بكل حماس ونشاط.

إليكم توقعات الأبراج للعام 2022، وفقاً لما ذكره موقع "Bustle".

برج الحمل

يتوقع خبراء الفلك لمولود برج الحمل خلال العام المقبل بأن يسافر لإحدى الدول للسياحة أو يقوم بالتسجيل في دورة تدريبية لتعلم مهارة جديدة.

برج الثور

يتوقع خبراء الفلك أيضاً لمولود برج الثور، خلال العام المقبل، بأن يعثر على حب حياته، ويثبت ذاته أكثر في العمل.

برج الجوزاء

يتوقع خبراء الفلك بأن يجد الاستقرار في حياته، العام المقبل، لكنه عليه ألا يتدخل في شؤون الآخرين.

برج السرطان

يتوقع خبراء الفلك لمولود برج السرطان خلال العام المقبل بأن يتأكد من شكوكه تجاه بعض الأشخاص، ويعيش قصة حب مميزة تساعده على نسيان الماضي.

برج الأسد

الأسد سيشعر بالسعادة، ويحضر حفلات عشاء ومناسبات خلال العام المقبل، ما يجعله يشعر بالتغيير.

برج العذراء

يتوقع خبراء الفلك لمولود برج العذراء خلال العام المقبل بأن يحصل على عمل جديد أو مشروع جديد، يساعده على زيادة دخله المادي.

برج الميزان

خلال العام المقبل سيتغلب على مشاكله القديمة وتتحسن أحواله المادية.

برج العقرب

سيتوصل لأفكار متطورة تساعده على تحقيق التقدم والتطور في حياته المهنية.

برج القوس

يتوقع خبراء الفلك أن تتدهور حالته المادية، لذلك عليه تجنب إنفاق أمواله على شراء السلع باهظة الثمن أو الأشياء تافهة.

برج الجدي

خلال العام المقبل سيعيش حالة من النشاط والحيوية، ويعيد التفكير في طريقة تعامله مع زملائه وأصدقائه ويحسن العلاقات التي تدهورت الفترة الماضية.

برج الدلو

يتوقع خبراء الفلك لمولود برج الدلو خلال العام المقبل أن يتلقى هدية غير متوقعة تجعله يشعر بالسعادة.

برج الحوت

يقطع علاقته ببعض الأصدقاء غير المخلصين له سواء في محيط منزله أو عمله.