أول رسالة نصية في العالم تباع بـ107 آلاف يورو

بيعت أول رسالة نصية قصيرة "إس إم إس" (sms) في العالم -وهي تهنئة بمناسبة العام الجديد وتتكون من كلمتين "ميري كريسماس" أو (عيد ميلاد سعيد)- بمزاد علني في باريس أمس الثلاثاء مقابل 107 آلاف يورو (121 ألف دولار).وجرت المزايدة على الرسالة القصيرة في دار المزادات "أجيت" في باريس كرمز غير قابل للاستبدال، ما يعني أن القطعة تحتوي على شهادة رقمية لإثبات المصداقية، وتُعتبر بذلك الرسالة الأصلية.وأصبح المشتري المجهول للرسالة -التي تعتبر رمزا غير قابل للاستبدال والذي تؤمنه تقنية قواعد البيانات الرقمية المتسلسلة المشفرة- هو المالك الرقمي للرسالة القصيرة التي أرسلت عام 1992 بشكل يمكن التحقق منه.وأرسل نيل بابوورث المبرمج في شركة "فودافون" (Vodafone) الرسالة في ديسمبر/كانون الأول 1992 إلى زميل استقبلها أثناء وجوده في حفل الشركة بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس).وتزداد شعبية هذه الشهادات الرقمية؛ حيث تم بيع أول رمز غير قابل للاستبدال لتغريدة لجاك دورسي مؤسس تويتر بمبلغ 2.9 مليون دولار في مزاد في وقت سابق من هذا العام، وبيعت أول شفرة مصدر لتيم بيرنرز لي مخترع الإنترنت بسعر 5.4 ملايين دولار.وقال مدير دار المزادات "هذه الرسالة النصية الأولى التي تم تلقيها في عام 1992 هي شهادة تاريخية على التقدم البشري والتكنولوجي".ولأسباب قانونية، سوف يتلقى المشتري في هذا المزاد أصولا ملموسة إلى جانب الرسالة النصية القصيرة، من بينها إطار صورة رقمي لعرضها فيه.وقالت شركة فودافون إنها ستتبرع بالعائد لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وعلى الرغم من البدائل حاليا -مثل واتساب وماينجر وبروغرامر- يؤمن المبرمج الذي أرسل هذه الرسالة عام 1992 بمستقبل الرسائل القصيرة.وقال بابوورث مرسل الرسالة (51 عاما) لوكالة الأنباء الألمانية في مونتريال "تم الإعلان عن نهاية الرسائل القصيرة قبل 20 عاما، لكنها ما زالت موجودة وسوف تظل في المستقبل".وأضاف بابوورث "في العام المقبل، سيصبح عمر الرسالة النصية القصيرة 30 عاما، وبعد ذلك أعتقد أننا سنحتفل أيضا بعيد ميلادها الـ40".