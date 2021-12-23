في هذه الاشهر ستكسب ارباحاً مالية كبيرة.. اليكم توقعات ماغي فرح لهذا البرج في 2022

تشير توقعات برج الجدي 2022 وفق عالمة الفلك ماغي فرح، أن مواليد هذا البرج من الأكثر حظاً هذا العام. فوفق ماغي فرح، الجدي هو من الأبراج المحظوظة حيث أنها سنة التحرر والانفراجات.إنها سنة الأحداث المصيرية وستؤثر على السنوات المقبلة وترسم المستقبل رويداً رويداً. تختلط عليك الأمور في خلال هذه السنة الغريبة الأوصاف، فهي تحمل لك آمالاً كبرى من جهة، وبعض التشويش والفوضى من جهة ثانية فيبدأ العام بخمسة أشهر واعدة جداً، ثم تتعقد الأمور قليلاً بين الربيع والصيف، قبل أن تعود الأجواء السلمية في الخريف، وتنهي العام 2022 بنجاح وارتياح.كواكب جوبيتر، بلوتون، نبتون وأورانوس كلّها كواكب تتضامن معك وهي بأبراج ترابية ومائية وتنير لك الدرب. تضطر لقبول بعض التنازلات أو التسويات وربما تدخل بمفاوضات دقيقة جداً في ايار، وتشعر بتفوّق الآخرين عليك أو بضرورة ضبط الأوضاع أو القبول بشروطهم في حزيران وتطرأ أحداث وظروف مفاجئة تجعلك تغيّر الإتجاه.تصارع الرياح بشهر تموز، وتحقق بعض الأحلام رغم ذلك. الكواكب السريعة تتعاطف معك حتى بالأوقات الدقيقة فتكون محظوظاً، فيكون شهر اب أكثر تناغماً معك فتعيش تناقضات، وإذا شهر في بداية تشرين الاول بالملل فأواخره تحضره لتغيير قياسي وشعور بالراحة.كما تشير توقعات برج الجدي 2022 إلى أن الصلة مع الأخرين ستتحسن، وتعقد صداقات جيدة تعوّض عن المشاكل السابقة وستجد دائماً شخصا إلى جانبك يواسيك.في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام ستكسب أرباحاً مادية، شرط أن تنتبه من عقود كاذبة قد تكون محتملة جداً بين حزيران وتشرين الاول.على الصعيد العاطفي، إنها سنة الحب، فينوس في برجك بين الشهر الأول والثاني يتحدث عن علاقة استثنائية قد تنشأ بحياتك، أما في نيسان فكوكبا مارس وفينوس يتدخلان في برج الحوت ويولدان ظروفا مفاجئة جداً قد تقودك لقرار غير مسبوق. أما في اب فستشهد إستقراراً. فينوس في برج العذراء في ايلول يحمل لك عرضاً عاطفياً جميلاً جداً، أما في تشرين الثاني فسيحمل لك فينوس مغامرات لا تنسى، وفي الأيام العشرة الأخيرة من السنة كوكب فينوس يكون في برجك ويشير الى جديد وزواج واستقرار وقرار كبير.